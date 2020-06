Aragón registró en primavera un 80% más de precipitaciones respecto a la media estacional

Este año, la primavera en Aragón ha tenido un carácter muy cálido y muy húmedo. Esas han sido las principales características del trimestre marzo-abril-mayo, según ha explicado este viernes Rafael Requena, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón (Aemet) en la presentación del resumen climatológico en Aragón. Así, la Comunidad ha registrado un aumento del 80% en las precipitaciones respecto a las medias de referencia (1981-2010) con un superávit de 104 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas, han estado 1,5ºC por encima de lo que es habitual.

Los datos más destacados se han dado en Teruel, que ha tenido una primavera extremadamente cálida y extremadamente húmeda con un aumento de la temperatura de 2,2 grados y de un 93% en las precipitaciones. En concreto, en marzo se registraron 105 litros por metro cuadrado cuando lo habitual son 19, según ha resaltado Requena.

En cuanto a la previsión para la segunda quincena de junio, Requena ha señalado que “hoy va a ser el último día que no lleguemos a 30 grados". Así, según Requena el próximo martes se alcanzarán los 34-35 grados en la Comunidad. Una temperatura que permanecerá en los próximos días, aunque no Requena ha aclarado que no se alcanzarán los 40 grados del junio anterior y que ni se esperan grandes tormentas. Requena ha destacado que la imprevisibilidad de este fenómeno meteorológico hace difícil descartarlas del todo, pero todo apunta a que vamos a tener “varios días de tranquilidad, al menos hasta el fin de semana de la próxima semana”.

En una previsión más futura, Requena ha aclarado que es "difícil" hacerlo de manera exacta y aún no se puede saber si será un verano caluroso en Aragón o estará en línea con las temperaturas medias . Lo que sí se mantiene es la previsión de un verano con precipitaciones por debajo de la media.