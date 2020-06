Esclarecen un robo cometido el año pasado en una tienda de telefonía de Tarazona

La Guardia Civil ha esclarecido un robo cometido en junio del pasado año en una tienda de telefonía de Tarazona, en el que los autores sustrajeron terminales móviles y una caja fuerte del establecimiento, que no llegaron a introducir en su vehículo al percatarse de la presencia policial. Los agentes han localizado en Madrid a dos de los tres en el robo, según ha informado la Benemérita.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 al 20 de junio, en una tienda de telefonía ubicada en el casco urbano de Tarazona. Tres personas accedieron al local tras fracturar la puerta principal y sustrajeron 11 terminales móviles y una caja fuerte de grandes dimensiones. Tras perpetrar el robo trataron de introducir dicha caja en el vehículo con el que llegaron al lugar, pero no lo consiguieron al verse sorprendidos por la presencia de una patrulla de Policía Local de Tarazona que fue alertada de este suceso por varios vecinos de la población. Sin embargo, éstos no lograron ser detenidos.

Este suceso se puso en conocimiento del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, quienes se hicieron cargo de la investigación e iniciaron las gestiones oportunas con los primeros datos aportados por los vecinos sobres las características del turismo y descripción de los tres autores.

Fruto de las informaciones obtenidas durante la operación se logró determinar que dos de los autores se trasladaron a Madrid nada más cometer el robo, localizándose el turismo utilizado en el robo estacionado en una calle de la capital y con daños compatibles de haber sido causados en el intento del transporte de la caja fuerte.

Además el tercer implicado en el suceso, que no huyó de la población, trató de vender en Tarazona varios terminales sustraídos el día anterior a una persona desconocida que se encontró en la calle, pero no llegó a efectuar dicha venta ya que éste conocía lo ocurrido el día anterior y ante la sospecha decidió no hacerlo y ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.

Como resultado de esta investigación, esta pasada semana fueron localizados en Madrid, los dos varones que huyeron con el vehículo a la capital, tratándose de un español y un marroquí, de 28 y 36 años, a los que se investigó por un presunto delito de robo con fuerza. El tercer implicado, al que se le imputa el mismo delito, se encuentra en paradero desconocido