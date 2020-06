Todos los puntos de donación de sangre de Aragón tienen una "enorme respuesta" durante el estado de alarma

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Carmen Garcés, ha manifestado que desde el principio del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus "todos los puntos de donación han tenido una enorme respuesta por parte de los ciudadanos aragoneses, sumándose, incluso, más donaciones de las previstas en inicio".

No obstante, del 1 de enero al 1 de junio de 2020 se han registrado 17.626 donaciones de sangre, frente a las 18.521 del mismo periodo de 2019, una reducción que se debe no tanto a la respuesta de los donantes, como a la obligada cancelación de diversos puntos de donación que habitualmente se ubicaban en centros educativos, empresas o instalaciones públicas por el estado de alarma.

Así lo ha explicado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que ha aclarado que las reservas de componentes sanguíneos se encuentran "en un nivel óptimo" y hasta la fecha se ha podido atender a los pacientes que han precisado transfusiones dado que la demanda hospitalaria también se ha reducido.

Además, durante el estado de alarma, los pacientes recuperados de la covid-19 están colaborando al donar plasma hiperinmune como tratamiento para personas todavía enfermas.

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha recordado, asimismo, la reciente puesta en marcha del programa 'Sangre a bordo', que permite que los dos helicópteros que prestan atención sanitaria de emergencia transporten los medios necesarios para conservar y suministrar sangre a bordo, y que ya ha posibilitado salvar la vida a tres personas.

El Ejecutivo autonómico ha aportado estos datos con motivo de la celebración este domingo el Día Mundial del Donante de Sangre, en el que se quiere agradecer y reconocer la solidaridad de los aragoneses que donan sangre, especialmente en este año marcado por la situación emergencia sanitaria.

Como homenaje, este domingo, 14 de junio, a las 12.00, Donantes de Sangre de Zaragoza inaugurará el Monumento a los Donantes de Sangre de Zaragoza, que estará ubicado en Salvador Allende, en la esquina con la calle Matías Pastor Sancho.

Promotor de la Salud

Los responsables del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y de la asociación Donantes de Sangre de Zaragoza han resaltado el tema de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre 2020 pone el foco en el donante de sangre como promotor de salud en la sociedad.

El tema difundido por la Organización Mundial de la Salud es 'La sangre segura salva vidas' y tiene como lema principal 'Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable'. Según el organismo internacional, el objetivo es centrarse en la contribución que el donante puede realizar para mejorar la salud de los demás en la comunidad.

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha incidido en que las donaciones son necesarias "para que todas las personas que lo precisen puedan acceder a todos los productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia".

En este sentido, ha indicado que el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón es, desde su apertura, el organismo que garantiza la seguridad transfusional en la Comunidad Autónoma, "promoviendo y aplicando un uso clínico adecuado de la sangre e implantando sistemas de supervisión y vigilancia de la cadena completa de transfusión sanguínea.

Además, Garcés ha reconocido la importante labor que realizan las asociaciones de donantes de sangre de Aragón en el establecimiento de infraestructuras para aumentar la recolección de sangre en las colectas programadas de donantes de sangre no remunerados, así como en la atención de calidad a dichos donantes.

Desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y la asociación Donantes de Sangre de Zaragoza ha recordado la importancia de seguir de continuar donando durante las próximas fechas, fundamentalmente porque el consumo se va a incrementar como consecuencia de la reanudación al cien por cien de la actividad en los quirófanos.

La presidenta de Donantes de Sangre Zaragoza, Carmen González, ha dado las gracias a todos los donantes y ha sostenido que la situación actual "nos va a enseñar muchas cosas: a dar importancia a lo que verdaderamente lo tiene; a valorar nuestro trabajo y nuestra autoestima; a dedicarnos a nosotros y a los demás; a ser conscientes y poner en valor que la sociedad nos necesita".

"Somos los portadores de una información que la gente tiene que saber: la necesidad de la donación de sangre. Nosotros somos los que tenemos más credibilidad a la hora de difundir nuestro mensaje", ha esgrimido González.

Igualmente, ha pedido no dudar e ir todos a una porque la sangre es universal y la llevamos en nuestro interior, así como también llevamos este mensaje para los que todavía no son donantes de sangre: Donar sangre no duele. Necesitarla y no tenerla sí".

La programación de puntos de donación puede consultarse en 'www.bancosangrearagon.org/extracciones', la página web del Banco de Sangre.