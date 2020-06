Policarpo Sánchez, superviviente del coronavirus: "Ya sé lo que significa volver a vivir"

Cuando habla Policarpo Sánchez suele sentenciar, aunque hasta ahora siempre se refería a la devolución de los papeles aragoneses al Archivo de Salamanca, relacionados con la Guerra Civil, que acabaron en el Archivo de Cataluña desde el año 2006. Esta vez fue la consecuencia del coronavirus que sufrió. "Ya sé lo que significa volver a vivir", cuenta el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca a HERALDO, después de haber pasado dos meses hospitalizado, 17 días en un coma inducido y en dos ocasiones desahuciado por los médicos a consecuencia de la enferemdad covid-19.

A sus 56 años, el defensor de la recuperación de los papeles aragoneses desde el Archivo de Cataluña al Centro Documental de la Memoria Histórica, que acogió hasta 2006 toda la documentación de la Guerra Civil, ha perdido veinte kilos en los 57 días ingresado. Ha pasado un mes en la uci y otro en planta del Hospital Clínico de Salamanca. Ahora se recupera para volver a aprender a andar con la ayuda de fisioterapeutas en la Residencia Beleña.

Policarpo Sánchez se ha quedado casi sin voz y no sabe cómo la volverá a recuperar, cuenta en una breve conversación telefónica. Buena parte del día está en una silla de ruedas ahora y se tiene que mover entre dos barras para sujetarse en pleno proceso de volver a andar. Relata que después de celebrar la III edición de los premios Salvar el Archivo de Salamanca el pasado 31 de enero, estuvo en Madrid poco antes del confinamiento en un encuentro con varios medios de comunicación e ignora dónde se contagió.

Los médicos intensivistas que lo atendieron en el Hospital Clínico le avisaron que iban a dormirlo, lo pusieron boca abajo para que respirara mejor y lo despertaron 17 días después. Les avisaron a su familia en dos ocasiones ante el eventual fallecimiento que podría ser inminente y tenía muy pocas ocasiones de sobrevivir. "Esta enfermedad es terrible. He pensado que iba a morir y quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos para que se extremen las precauciones ahora cuando he podido salir", defendió el investigador.

"Me dieron el alta clínica, pero no me dejan regresar a casa porque no puedo hacer lo más básico como alimentación y el aseo. Estoy aprendiendo a caminar con un terapeuta y ya me han traído el ordenador a la residencia", explicó el defensor del Archivo de Salamanca.

En esta coyuntura entre la vida y muerte, Policarpo Sánchez no olvida que la asociación que preside reclamó en diciembre pasado al Tribunal Supremo que adoptara medidas cautelares para evitar que los documentos sustraídos del Centro Documental de la Memoria Histórica "no se pierdan en el entramado independentista y sean restituidos en el plazo máximo de un año". Entre ellos, siempre había documentos de Aragón para que sea restituidos al centro de Salamanca donde han estado desde que se creó y hasta su salida en 2006.

El Supremo exigió a Cataluña que entregara los documentos a los legítimos propietarios y sino devolverlos al centro de Salamanca. Sánchez no lo olvida en medio de recuperar su vida entre las barras. Ahora tiene dos retos.