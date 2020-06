La universidad aragonesa pone en valor la presencialidad y aboga por modelos híbridos

El valor de la presencialidad en la enseñanza universitaria y la búsqueda de modelos híbridos que aúnen esta con la educación telemática. Esa es la principal conclusión que se ha alcanzado este viernes en el foro 'La importancia de la Universidad en tiempos de la covid-19' de Adea Conecta. Los ponentes que han participado en esta nueva edición han sido Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento de la DGA, José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, y Berta Sáez, rectora de la Universidad San Jorge.

"Tenemos que valorar y preservar la presencialidad, el aprendizaje relacional y el valor del maestro conjuntamente con el nuevo futuro que se nos ha acelerado y nos exige una digitalización. El éxito está en encontrar el equilibrio virtuoso", ha afirmado Díaz. Así, la consejera ha destacado la vocación, "el papel crucial" de los profesores y "la influencia de los maestros". Para ello, ha puesto el ejemplo de la científica Margarita Salas, quien fue alumna de Severo Ochoa. "Estoy segura de que no hubiera sido lo mismo sin esa influencia", ha precisado. En la misma línea, el rector Mayoral, ha destacado que "no debemos restar valor a lo presencial". "Queremos formar seres humanos", ha afirmado. Asimismo, la rectora Sáez ha añadido que para el curso que viene la Universidad San Jorge trabaja en varios modelos híbridos. "Esta nueva etapa puede modificar la forma de la universidad pero no el fondo. El fondo, la razón de ser de la universidad es una herencia que hemos recibido", ha destacado. "En este momento se abre una brecha de oportunidad para la combinación de la enseñanza presencial y la 'online'", ha añadido.

Otro de los puntos tratados durante las ponencias ha sido el cambio en las evaluaciones y la necesidad de potenciar la continua. Así, Mayoral ha destacado que ha habido un incremento del 200% en los cuestionarios de evaluación continua y del 300% en la presentación de trabajos. "Se han multiplicado los productos que han entrado en las evaluaciones", ha corroborado Sáez. Por su parte, Díaz ha señalado que la evaluación continua es "el futuro que ha venido para quedarse". "Necesitamos otros tipos de aprendizaje y otras fórmulas de comprensión y evaluación. Mostrar las habilidades y la comprensión y no solo la memorización", ha asegurado.

Además, Mayoral y Díaz han hecho hincapié en la necesidad de una educación transversal. "La sociedad será compleja y necesitará respuestas transversales", ha precisado el rector. Asimismo, se ha hecho referencia a la colaboración con las empresas, que Sáez ha asegurado que en el caso de la San Jorge es "estrecha" y que es parte de su Plan Estratégico. En la misma línea Mayoral ha destacado que tienen convenios de formación con "prácticamente" todas las empresas de la Comunidad. Este también ha criticado que se revisen las leyes educativas cada 4 años y ha reclamado foros de pensamiento para plantear la educación del futuro. "Creo que necesitaríamos un pacto educativo", ha reconocido Díaz.

La charla ha estado moderada por Salvador Arenere, presidente de Adea.