El presidente de Aragón pide a Ribera que sea "sensible" con "las políticas contrarias a los trasvases"

El presidente de la Comunidad aragonesa, el socialista Javier Lambán, se ha posicionado en contra del 'minitrasvase' de 4,99 hectómetros cúbicos anuales del Ebro a Santander que ha planteado el Gobierno central por ser contrario al Estatuto de Autonomía de Aragón. Así, le ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea "sensible" con "las políticas contrarias a los trasvases".

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Lambán ha precisado que no puede aceptar ninguna clase de trasvase de aguas del Ebro fuera de la cuenca, ya que es algo que prohíbe el Estatuto de Autonomía de Aragón. Por ello, ha señalado que su Ejecutivo se opondrá.

"No obstante, yo le pediría a la ministra Ribera que fuera sensible con Aragón, que fuera sensible con las políticas contrarias a los trasvases que han tomado cuerpo poco a poco en España en los últimos años y que dominan ya prácticamente el ideario de todos los partidos políticos y de todas las organizaciones".

De esta forma, Lambán ha recordado que las directivas europeas también son contrarias a trasvases. Además, ha señalado que ya ha habido soluciones para abastecer de agua a Santander en años pasados "sin necesidad de recurrir a esta medida que el Gobierno de España quiere adoptar ahora".

"Desde luego, a parte de que nosotros recurramos, sería muy bien recibida en Aragón la decisión de la ministra de olvidarse de este trasvase y seguir solucionando el problema de la manera que se ha venido haciendo en los últimos años", ha agregado.