El transporte público bajo demanda minimiza el riesgo de contagio y hace que el viaje sea más seguro

El ciclo 'Movilidad urbana y covid-19' continúa, y en su última videoconferencia celebrada este jueves 4 de junio, ha abordado la llegada del "transporte bajo demanda" con las ponencias del cofundador de Meep, Guillermo Campoamor y del product manager de Shotl, Adrià Ramírez. Fundación Ibercaja ha organizado esta actividad con el objetivo de reflexionar sobre cuáles son las alternativas a los modos de transporte público tradicionales. Junto con el Mobility as Service (movilidad como servicio) el llamado transporte bajo demanda se impone por su flexibilidad y adaptación a las nuevas necesidades como alternativa en los cambios en la movilidad.

En la bienvenida Jaime Armengol, coordinador de Mobility City, tras repasar los actos que se están llevando a cabo en el proyecto sobre movilidad de Fundación Ibercaja, habló de las nuevas necesidades que trae a colación el trasporte público a demanda y ha dado paso a los ponentes. A continuación, presentó a Guillermo Campoamor, cofundador de Meep y pionero en la implantación de MaaS (Mobility as a Service) en Europa, quien hace tres años tomó el camino del emprendimiento para crear la primera plataforma española de movilidad como servicio, Meep, que ha sido desplegada en cuatro ciudades desde finales de 2018 y que cuenta con más de 100.000 usuarios registrados y más de 35 operadores que han firmado acuerdos para proporcionar sus servicios a través de Meep facilitando la movilidad sostenible e interconectada. Campoamor es Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y posee un Máster en Gestión Internacional de la Empresa.

Seguidamente, Armengol presentó a Adrià Ramírez Papell, product manager en Shotl, una start-up española que tiene por objetivo que el transporte a la demanda flexible encaje con los objetivos de los operadores de transporte y las administraciones públicas (sostenibilidad, accesibilidad de la población a servicios básicos, etc.). Ramírez es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y posee un Máster en Transport Planning y Engineering por la University of Leeds. Shotl recibió el premio Mobility City 2019 al Emprendedor, y en abril 2019 la startup española fue una de las cinco ganadoras del premio a la empresa europea emergente en movilidad de los European Startup Prize for Mobility.

Movilidad como servicio post covid-19

El cofundador de Meep en su turno de palabra, ha reconocido que “el transporte urbano tiende a ser ineficiente, congestionado” y, sobre todo, desconectado en sus diferentes medios. “Los tiempos de espera y llegada no se actualizan en tiempo real ni se combinan en una ubicación, lo que hace que el transporte llegue a no ser fiable”. “Esta falta de integración deja un transporte mal equipado para cubrir las necesidades de las ciudades en rápida expansión y el aumento de la población urbana”, ha señalado Guillermo Campoamor. “Meep no solo permite buscar los trayectos y los servicios sino también reservarlos y pagarlos sin salir de la app”

La aplicación Meep combina todos los medios de transporte en una sola plataforma: “Planea, Reserva y Paga”. “Meepath es la solución de movilidad urbana para operadores y autoridades públicas que proporciona información sobre el ecosistema de movilidad”, ha expuesto Campoamor. “Permite a los operadores ser más eficientes”. Con la explosión de la nueva movilidad como servicio (Maas), del inglés (Mobility as a Service), en el sector del transporte ha quedado manifiesta la “oferta de múltiples recursos para desplazarse por una ciudad sin necesidad de contar con vehículo propio”.

Guillermo Campoamor está convencido de que la Covid-19 ha traído cambios en el comportamiento de la movilidad y cree que “la tecnología de Meep puede ayudar a minimizar el riesgo de contagio y hacer que el viaje sea más seguro para el usuario y el público” ya que la app muestra las rutas más seguras al mostrar información en tiempo real sobre los niveles de ocupación de los diferentes modos de transporte. Ha señalado que Meep es el “canal de información directa entre el operador o la administración pública y el pasajero” y que posibilita el DRT (Demand Responsive Transport) con la infraestructura actual.

Transporte a demanda

La startup Shotl, que recibió el premio Mobility City 2019 al Emprendedor, es una nueva plataforma de transporte de pasajeros a demanda capaz de agrupar en tiempo real a los usuarios de bus urbano a partir de sus orígenes y destinos. Según el product manager de Shotl, su herramienta es un “servicio que facilita un bus flexible, sin rutas ni horarios establecidos, que se acerca al ciudadano cuándo y dónde lo necesita”. Adrià Ramírez ha explicado que Shotl dispone de un “algoritmo que define la ruta más adecuada según la petición que hace cada pasajero y agrupa a los usuarios por sus orígenes y destinos”.

Según el product manager de Shotl, “hay que conseguir reducir las rutas de autobús de baja ocupación reemplazándolas con vehículos a demanda, con paradas y rutas flexibles, para así disminuir el impacto medioambiental de la red de transportes”. Adrià Ramírez ha explicado que pese a tratarse "de una compañía muy pequeña para el mundo de empresas emergentes de movilidad, ha demostrado gran eficiencia".

Según Ramirez, gracias a la recogida de datos, se ha comprobado en algunos casos que hay “más gente que utiliza el transporte público para volver a casa que para llegar a su destino”. El análisis de datos se comparte con los usuarios de la aplicación, y estos datos “ayudan a entender el comportamiento del usuario, sus tiempos de espera, y las épocas en las que utiliza más el servicio”, así como a planificar rutas. Desde Shotl, ha destacado, la innovación de su producto se basa en "ser capaces de ofrecer transporte público en zonas donde no hay otra solución o no se justifican líneas fijas porque están dispersas, son industriales, son pueblos pequeños o barrios remotos".

Durante la declaración del estado de alarma por el coronavirus, a la start-up catalana se les planteó, en lugares en los que operan, fusionar dos líneas en una, o reducir la capacidad del vehículo, y en 24 horas gracias al análisis de datos lo consiguieron. En el periodo de la desescalada, están trabajando en poder recoger más datos y ampliar el análisis de datos. La app cuenta el número de usuarios y en tiempo real pueden llegar determinar la capacidad del vehículo, están valorando poner separación de asientos en vehículos grandes para bajar la posibilidad de contagios, además de introducir protocolos de limpieza.

Ha asegurado que “viene otra ola de digitalización, con nuevas formas de transportarse, los vehículos autoconducidos, y coches sin conductor”, y gracias a su aplicación los pasajeros pueden reservar, y seleccionar el transporte a demanda. “La aplicación recomienda qué tipo de transporte puede usar en determinados tramos, y al confirmarlo se conecta la reserva, y al mismo tiempo se envía esta orden a un vehículo autoconducido”.

Ha asegurado que los cambios en movilidad “llevan asociados la reducción en el espacio de aparcamiento, y así se gana espacio que puede ser empleado por otro tipo de transporte”. En este sentido ha asegurado que están trabajando para que se pueda llevar a cabo la movilidad sin tener coche en propiedad.