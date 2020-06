Las ayudas al ganado bravo dependerán de la evolución de la desescalada

No fue el único tema a tratar, pero el delicado momento que atraviesa la ganadería de bravo en Aragón tras el decreto del estado de alarma volvió a ocupar este martes un papel protagonista en la comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón. Fue ahí donde el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo aragonés, Enrique Novales, aseguró que "existe preocupación por esta ganadería" ya que, como reconoció, su actividad está muy limitada en el tiempo y fundamentalmente relacionada con los festejos populares en los que hay aglomeración de personas "y eso actualmente está prohibido".

Novales no descartó ayudas, pero recordó que"todo el presupuesto está bloqueado, lo está manejando Hacienda y cada punto que se quiere llevar a cabo hay que comunicarlo". De todas maneras, señaló que la dirección general que lidera está realizando un estudio sobre los posibles apoyos a esta ganadería. Eso sí, insistió en que él es de la opinión de que si hay ayudas estas sean apoyos por animal y no por explotación, como se ha hecho en Castilla y León."A mí eso me parece injusto, porque no es lo mismo una ganadero que tiene 100 vacas que uno que tiene 50", señaló Novales, que destacó que ese es la operativa que se ha realizado en las subvenciones habilitadas por los ataques del lobo.

En cualquier caso, Novales explicó que el Gobierno de Aragón esperará a ver cómo evoluciona la desescalada para conceder o no dichas ayudas."Los festejos populares son al aire libre y hay que esperar a ver qué pasa con el paso a las siguientes fases. La mayor parte de los espectáculos son a partir de junio y lo correcto es esperar a la evolución de la crisis", detalló Novales que, a corto plazo, auguró peor futuro a la celebración de las corridas de toros, ya que estos se organizan en espacios cerrados.

El director general, que cifró en 70 las explotaciones de bravo en Aragón y en 10.500 las cabezas de ganado, destacó además que el pasado año se celebraron en la Comunidad un total de 2.200 espectáculos taurinos. No se mostró de acuerdo, sin embargo, con los argumentos del portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, que advirtió de los numerosos animales que habían tenido que enviar los ganaderos al matadero por no poder alimentarlos. Novales aseguró que las datos que maneja su dirección general en cuanto a sacrificios son, por el momento, los habituales, aunque reconoció que si"la situación se alarga, los ganaderos tendrán más problemas y las cifras aumentarán".

Garantizar la cadena

Durante su comparecencia, Novales detalló el esfuerzo y la coordinación realizadas para adaptar su departamento a las restricciones del estado de alarma decretado para frenar la expansión de la covid-19."No teníamos que parar, porque si lo hacíamos paraba toda la cadena alimentaria". Así que, según detalló el director general, sus esfuerzos se centraron en garantizar los servicios de sanidad vegetal y animal, asegurar la movilidad de los veterinarios, garantizar los movimientos pecuarios, mantener los laboratorio y conseguir que se mantuvieran los dispensadores de medicamentos.

«Nuestra obsesión era proteger la salud y la sanidad de nuestras producciones para asegurar el suministro de alimentos a la población en las mejores garantías, más tras los primeros días en los que el temor a un desabastecimiento llevó a las compras compulsivas", reseñó.

Estas actuaciones, en las que se combinó el teletrabajo con la asistencia presencial en servicios tan esenciales como los que prestan las Oficinas Comarcales Agrarias ha permitido, detalló Novales, que el sector agroalimentario pudiera dar respuesta a ese carácter estratégico que tiene. Y aún más, insistió, ha permitido que continuarán funcionando bien unas exportaciones que han supuesto un alivio para muchos sectores, entre ellos, el ovino, aunque mostró su desacuerdo en la decisión de las lonjas de suspender las cotizaciones, en los primeras sesiones del estado de alarma."Fue un error muy grave", aseguró Novales, que reconoció que la apertura del mercado de Arabia Saudí ha permitido que muchos productores pudieran continuar vendiendo sus corderos a 80 euros.

Señaló además que se ha garantizado la trashumancia,"excepto en algunos casos concretos en los que entraban en juego otras comunidades autónomas en las que no podíamos hacer nada". Y avanzó que en"en breve" se publicará la convocatoria de ayudas para las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las de compensación de daños causados por el lobo.

Todos los grupos parlamentarios felicitaron al director general por el trabajo realizado por su departamento en particular y por el sector agroalimentario en general y recordaron que si no se ha hablado mucho durante los últimos 90 días de la calidad y la seguridad alimentaria "es porque se ha hecho bien".