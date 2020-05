‘Over the Rainbow’, el vino más solidario para frenar a la covid-19

"Somos lo que somos gracias a nuestros mayores. Personas que hace setenta años se unieron para formar la primera de las cooperativas que integran nuestra empresa y que, con su trabajo y esfuerzo, nos han permitido llegar donde estamos. Socios fundadores que estos días nos han dicho adiós en nuestra comarca y en toda España como consecuencia de la crisis de la covid-19. Un grupo de emprendedores con los que estamos en deuda y somos conscientes de que necesitan nuestro apoyo y nuestros cuidados".

De esta manera tan explícita describe José Antonio Briz, director general de Grandes Vinos, una de las bodegas líderes de la D. O. Cariñena, el objetivo de ‘Over the Rainbow’, su última iniciativa solidaria. Su recaudación, 265.600 euros, se destinará íntegramente a la oenegé Médicos del Mundo y a la campaña # YoMeCorono, para apoyar a las personas mayores, el colectivo más vulnerable en esta pandemia y también para contribuir a acelerar la investigación para encontrar la ansiada vacuna contra el virus.

"Hace más de medio siglo, entre 1950 y 1967, decenas de viticultores de diferentes municipios de la comarca de Cariñena constituyeron las cooperativas Nuestra Señora del Pilar, de Villanueva de Huerva; San Roque, de Alfamén; San José, de Aguarón y San Bernabé, de Cosuenda, así como la Sociedad Agraria de Transformación, de Cariñena, que son el origen de Grandes Vinos en 1997. Hoy en día, somos más de 700 familias de viticultores y algunas de ellas se han visto afectadas por una crisis sanitaria que ha incidido sobre todo en las personas mayores, nuestro colectivo más desfavorecido y vulnerable. Con nuestra campaña solidaria ‘Over the Rainbow’ queremos lanzarles un rayo de esperanza, ya que la recaudación íntegra fruto de su venta se donará a la lucha contra la covid-19», indica José Antonio Briz, quien recuerda que, además, dentro de este proyecto, Grandes Vinos ya ha donado directamente 50.000 euros, 25.000 para cada asociación beneficiaria del mismo.

Los mejores vinos

Los vinos solidarios son Over the Rainbow Garnacha Rosado, una edición especial de Monasterio de las Viñas, que sale a la venta a un precio de 6 euros y una colección de los mejores vinos de la bodega, fruto de sus cepas centenarias y legado de varias generaciones de viticulores. Se trata de un ‘pack’ de Anayón Cariñena Terracota, Anayón Parcela 15 y Anayón Parcela 81, cuyo coste es de 200 euros. Pueden adquirirse en la tienda ‘on line’ de Grandes Vinos (www.grandesvinos.com/tienda/) y en la del Club de Vinos Wine is Social (wineissocial.com), socio de este proyecto.

Los 265.600 euros que está previsto que se obtengan con la venta de 20.000 botellas se donarán en su totalidad a las campañas de Médicos del Mundo en numerosas residencias de la tercera edad; y a la iniciativa #YoMeCorono, que está trabajando en una vacuna contra el virus.

«Detrás de cada botella hay un sueño que se ha hecho realidad gracias a la unión de las familias de viticultores que conforman Grandes Vinos. Con nuestra donación queremos mandar un canto de esperanza. Queremos decirle a la gente que colabore con nosotros porque después de este tiempo de incertidumbre y dudas, veremos la luz. Es un guiño a nuestra sociedad, a nuestro pueblo mediterráneo, lleno de luz y esperanza, para recordarle que a lo largo de los siglos hemos vivido muchas guerras y pandemias y hemos podido con todo y podremos con la covid-19 si colaboramos unidos y somos generosos con los demás", indica.

En este sentido, José Antonio Briz Sánchez insiste en que Grandes Vinos siempre se ha caracterizado por su trabajo cooperativo, por la unión de los esfuerzos de todos y cada uno de sus socios, lo que le ha permitido afianzarse y consolidarse como una de las marcas de referencia del mercado. "Desde Grandes Vinos llevamos mucho tiempo colaborando en causas solidarias de lo más variadas. En esta ocasión, creemos que hay que ayudar a los que mas lo necesitan, y en este caso son las residencias de ancianos las que tienen que dar un giro completo para evitar que vuelvan a vivirse situaciones como las pasadas. Hasta ahora se pensaba que era un lugar para que los mayores estuvieran bien pero creo que ahora la sociedad se ha dado cuenta de que se necesitan más medios para que nuestros mayores estén mejor", señala.

Notas musicales

Y nada mejor que acompañar unos grandes vinos que hacerlo con una canción, ‘ #BrindisRainbow’, disponible en el canal Youtube de la bodega. Un tema original inspirado en el arcoíris, símbolo internacional de la unidad, fuerza y esperanza en la lucha contra esta pandemia. Una creación que realizó desde su confinamiento en Nueva York @wearebriguel, apoyado por las voces de @alexforriols, @donaleandrodelavega, @mandarina.music y @luvie.music y @anaenberlin con sus pasos de danza, desde París, Madrid, Berlín, Roma y Río de Janeiro. "Es la mejor manera de decirle a todo el mundo que siempre que llueve sale el sol y el arcoíris", concluye.

Ana Esteban