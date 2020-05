Celaá insta a aprovechar bibliotecas, aulas de audiovisuales, salones de actos o gimnasios en la 'vuelta al cole'

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que trabajarán "muchas variables" con el grupo de trabajo constituido con representantes de las comunidades autónomas para "que el mayor número de alumnos esté en actividad presencial" después de verano.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, ha precisado, en relación a la reducción de 15 alumnos por aula, que siempre se incluyó que cuando un grupo fuera superior a 15 tenía que fraccionarse en las "condiciones actuales", como están estableciendo el resto de estados europeos.

"Para septiembre no podemos decir nada con seguridad porque no sabemos cuál va a ser la evolución de la pandemia. Esperemos a ver este verano cómo se desarrolla", ha recalcado.

La ministra anunció el pasado 4 de mayo en una entrevista con publicada en HERALDO que recogió, que las clases tendrían que reducir su número de alumnos a la mitad el próximo curso 2020-2021, con un máximo de 15 por aula, si antes no llega la vacuna contra el coronavirus. En este supuesto, apuntó que habría que compaginar, además, la docencia presencial con la telemática.

En cualquier caso, este jueves ha explicado que son los centros educativos quienes darán "la última instancia" sobre cómo deben adecuar y sobre sus planes de actuación relacionados con sus condiciones específicas de espacio y alumnado. Aún así, ha precisado, que "necesitarán las recomendaciones claras de las autoridades competentes".

Durante su comparecencia este jueves en el Congreso, la ministra ha señalado que la "mayor urgencia" es trabajar "esperando que la pandemia amaine" en septiembre o en octubre. "Vamos a estar preparados desde el conjunto del Ministerio para que la información del curso esté antes de las vacaciones", ha afirmado.

"Necesitamos modernizar las infraestructuras", ha subrayado Celaá, al tiempo que ha pedido a aquellos centros que vayan a abordar "alguna obra pequeña" en verano "que lo haga con la perspectiva de abrir espacios para asegurar distancia".

"Hay que aprovechar todos los espacios"

En este sentido, ha apuntado que hay que "aprovechar absolutamente todos los espacios físicos" del centro, tanto internos como externos, "no solo aulas, sino bibliotecas, aulas de audiovisuales, salones de actos o gimnasios". "Estamos viendo cómo podemos abordar con las mayores garantías posibles el comienzo de curso", ha dicho.

Durante la sesión de la Cámara baja, la ministra se ha enfrentado a las críticas de la oposición por su gestión de la pandemia. Además, el PP ha rechazado sus propuestas de 'vuelta al cole' para los menores de 0 a 6 años, una medida que, según ha apuntado el diputado 'popular Óscar Clavell, no cuenta con el beneplácito de los padres, ni tampoco de los profesionales de la comunidad educativa.

Clavell ha denunciado que estas medidas no se han detallado y que las familias no saben en qué condiciones van a volver los menores a sus aulas, ni en la desescalada ni en septiembre. Así, ha preguntado a la ministra cómo será la limpieza de las instalaciones, cómo se plantea el servicio de transporte y de comedor de los menores. Algunos de estos servicios, apunta el PP, están en manos de los ayuntamientos y, según indican, estos no tienen conocimiento de ningún protocolo a seguir.

En este sentido, la ministra ha delegado competencias en el Ministerio de Sanidad. "Estamos en un estado de alarma, que ha llevado a un mando único que es el que ha desarrollado la desescalada", ha indicado Celaá, para apuntar que ella se ciñe a estos criterios sanitarios dictados por el Gobierno. En cuanto a las críticas sobre la 'vuelta al cole' de los menores de 0 a 6 años, la titular de Educación ha reconocido que es una etapa "difícil" pero ha indicado que algunas comunidades autónomas "sí van a tener alguna actividad" con estos menores durante la desescalada.

Precisamente, la portavoz de Eh Bildu en la Comisión de Educación del Congreso, Isabel Pozueta, ha preguntado a la ministra si había "permisos normativos" que permitieran al País Vasco abrir los centros "este lunes" 25 de mayo. "Efectivamente, la comunidad puede abrir sus centros el día 25", si es que está en fase 2. "En fase dos es cuando se produce la apertura y todas las que hayan llegado podrán abrir", ha insistido.