Los detectives privados de Aragón vuelven a las calles

Tras dos meses de confusión, incertidumbre y espera, parece ser que la queja formulada por el colectivo profesional de los detectives privados de España a través de un escrito conjunto de la Asociación de Detectives Privados de España (APDPE) y otras entidades daba sus frutos pues el Ministerio de Interior aceptaba que reanudasen su actividad al pasar a ser considerados un servicio esencial. A pesar del parón, las llamadas y solicitudes no han cesado, eso sí, destacan que se ha producido un cambio de tendencia en cuanto al motivo de estas consultas.

Así lo explica Vicente Delgado, detective privado zaragozano y vicepresidente de APDPE, que asegura que han sido dos meses marcados por la confusión y la indefensión de aquellos particulares que hubieran precisado de sus servicios. “Por un lado se nos decía que no podíamos salir a la calle pero, por otro, no se nos obligaba a cerrar”, explica.

Una situación que esta semana ha ido recuperando, poco a poco, la normalidad. Durante las últimas semanas algunas de las consultas más habituales han girado en torno a la puesta en marcha de algunos ERTES, la comprobación del cierre o cese de actividad de algunas empresas, bajas fraudulentas, etc. También han cambiado los casos particulares debido a la nueva realidad marcada por el confinamiento y el estado de alarma. “Partimos de la base de que, en todos estos casos, nuestro trabajo tiene que ver con la aportación de pruebas para demostrar un hecho”, explica Delgado.

Y aunque asegura que es todavía muy pronto para determinar cómo va a cambiar su trabajo en los próximos meses, asegura que algunas consecuencias ya son visibles como, por ejemplo, la prácticamente inexistencia de fraudes a aseguradoras en accidentes de tráfico debido a la reducción de desplazamientos. “Sin embargo, con los juzgados prácticamente parados, los próximos meses asistiremos a un aluvión de demandas por distintos temas en los que es probable que se necesite el informe de un detective para aportar una prueba específica”, opina.

Por otro lado, a la hora de adaptarse a los tiempos del coronavirus, el director de la agencia zaragozana Detectives Inveszar asegura que las medidas de seguridad son muy parecidas a la de cualquier otro sector: “Uso de mascarillas y guantes y mantener distancia interpersonal, algo que no nos costará mucho porque es nuestro día a día. Por ahora no se ha establecido ningún protocolo para el gremio pero entendemos que estas medidas son las adecuadas para poder volver al trabajo”.

Una de las casi 30 licencias de detective privado expedidas en Aragón pertenece a la zaragozana Isabel Sesma, gerente de Detectives Privados Intercol en Zaragoza que asegura que también ha notado un cambio en el tipo de consultas durante las últimas semanas. Consultas a las que no ha podido dar respuesta hasta ahora.

“Hay personas que al pasar más tiempo en casa con sus parejas durante el estado de alarma han advertido cambios que en el día a día quizá pasaron desapercibidos y querían averiguar dónde acudían cuando salían de casa”, explica. También ha recibido, sobre todo durante la fase inicial, algunas consultas de parejas divorciadas preocupadas porque uno de los progenitores pudiera estar poniendo en riesgo a los menores adoptando determinadas conductas así como algunas empresas que detectaban cómo la competencia no adoptaba ciertas medidas de obligado cumplimiento, entre otros casos.

Donde otros no pueden llegar

Además, reconoce que la confusión también ha invadido a sus clientes habituales. “Las personas que llamaban a la agencia no entendían que no pudieran defender sus derechos a través unos profesionales que trabajan solos en la más absoluta discreción y distancia de forma habitual, entendiendo que ahora más todavía”, asegura. Sin embargo, según la legislación vigente hasta hace unos días no tenían permitido salir a la calle.

“Trabajaremos con mascarilla y desinfectaremos el material y equipo de trabajo así como el vehículo. Como trabajamos muy solos quizá en ese sentido nos vemos favorecidos aunque el trato con el cliente será más complicado”, opina la detective que asegura que tendrán que adaptar las reuniones presenciales y adaptarse con medios telemáticos que ofrezcan seguridad a sus clientes.

Finalmente, en opinión de la zaragozana, su trabajo es hoy en día más necesario que nunca pues pueden llegar a donde otros no pueden: “En un escenario en el que las empresas tienen la necesidad de controlar el dinero que están facilitando a los ciudadanos a través de diferentes tipos de prestaciones o ayudas, en la mayoría de los casos no tienen capacidad de controlar si están siendo realmente necesarias o no”.