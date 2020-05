Esquiladores uruguayos llegan a comienzos de la próxima semana a Aragón

Todo está preparado para que entre el domingo y el lunes salga de Montevideo un vuelo chárter que traerá a España a 253 esquiladores uruguayos, de los que más de la mitad realizarán su trabajo en la Comunidad aragonesa. Lo confirmó ayer el director general del grupo cooperativo aragonés Oviaragón-Grupo Pastores, Ángel Tarancón, que explicó que estos profesionales, habituales en las campaña de esquileo española algunos de ellos con más de 10 años de experiencia en esta actividad, permanecerán en España hasta el próximo 24 de julio, fecha en la que está previsto su regreso a su país.

La empresa no ha sido fácil, debido a las restricciones de movimientos por el estado de alarma y el cierre de fronteras. "Hemos pedido ayuda a todos los organismo habidos y por haber, incluso se lo trasladamos al Rey en la videoconferencia que mantuvimos, pero al final todo se quedó en buenas palabras y lo hemos tenido que resolver entre ocho empresas", señaló Tarancón, que recordó que Pastores es la única cooperativa (el resto son empresas de servicio) y que entre todos han tenido que costear el vuelo "cuyo precio ha sido un 40% más caro de lo que sería en una situación normal".

Es cierto que existen ciertas dudas sobre los protocolos que estos profesionales, que disponen de los permisos oportunos y los contratos necesarios, tendrán que cumplir cuando lleguen a Barajas, pero Tarancón insiste en que "no se podía demorar más el viaje, porque si tardaban una semana ya no era viable". Y su llegada supondrá un alivio para los productores de ovino, porque el esquileo es imprescindible por razones sanitarias y productivas. "La lana como negocio es lo de menos, se trata de un problema sanitario porque la oveja puede generar más sarna y tiña y una vez esquilada es más fácil prevenir y aplicar tratamiento", explica el responsable de Pastores. Es también una cuestión de bienestar animal, añade, ya que en verano con ese vellón de lana los animales sufren mucho y además si no se realiza el esquileo se reduce la producción porque el animal se cubre peor.

Retraso de quince días

Aunque la campaña de esquileo se retrasará unos 15 días de lo que es habitual en años anteriores, con la llegada de estos profesionales el grupo cooperativo aragonés podrá esquilar sus 600.000 ovejas. Hasta ahora y dado que contaba con cuatro cuadrillas (de cinco o seis miembros cada una) que habían llegado antes de que se decretara el estado de alarma ha podido esquilar unas 120.000 ovejas "pero ya íbamos acumulando mucho retraso", señaló Tarancón, que explicó que ahora están intentando que traer a algunos esquiladores rumanos o polacos, "aunque eso parece mucho más complicado".

No es un capricho el desembolso realizado por estas empresas para fletar el avión desde Montevideo. El esquileo es un trabajo duro, nada fácil y que requiere experiencia y productividad (un profesional esquila 200 ovejas al día). "De hecho ante la posibilidad de que los parados pudieran trabajar en la actividad agraria nosotros recibimos solicitudes, probamos a 16 personas y de todas ellas apenas ha quedado una", puntualizó.

Está previsto que los esquiladores uruguayos lleguen a Aragón a comienzos de la próxima semana. Serán alojados en las viviendas que dispone Pastores en las zonas donde se realiza el trabajo.

Ayudas "insuficientes"

Tarancón mostró también su decepción ante las ayudas previstas para paliar la complicada situación que vive el sector ovino. Calificó de "insuficientes" los 10 millones de euros de los que dispondrán los ganaderos españoles, que aglutinan 12 millones de animales. Y dado que solo pueden cobrar 12 euros por oveja hasta un máximo de 1.200 euros se estima que el máximo que recibirán los productores serán 700 euros.

Lamentó además que el almacenamiento aprobado (congelación) se haya decidido por animales enteros o medios, cuando el sector reclamaba que fuera por piezas, porque no todas las partes del cordero tienen la misma salida al mercado. "Va a ser un fracaso", puntualizó.