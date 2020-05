El 64% de las empresas aragonesas prevé cierta recuperación para julio

Casi dos tercios de las empresas aragonesas, un 64,2% considera que el retorno progresivo a la situación pre-crisis no será antes del mes de julio. Solo un 20% de ellas considera que se podrá volver a cierta normalidad el próximo mes de junio. Esta es una de las principales conclusiones del segundo barómetro especial realizado por la Fundación Basilio Paraíso sobre el impacto de la pandemia en la economía. La encuesta se ha realizado sobre una muestra de 151 empresas ubicadas en Aragón durante la última semana del mes de abril de 2020. Su autor, Eduardo Sanz, colaborador de la Fundación, espera que el impacto de esta crisis no sea de ‘W’ como en la anterior crisis financiera sino que «sea diferente y se caiga fuerte y se vaya recuperando poco a poco la actividad», si bien, precisó, «lo que podemos hacer es monitorizar sin saber realmente lo que va a ocurrir» ya que eso dependerá de la respuesta del consumidor y quienes tengan renta disponible.

«Lo que ha ocurrido es que en sectores como hostelería y turismo directamente no ha habido oferta y la demanda se ha volatilizado. Dependerá de si el paro se cronifica o no, lo que ocurra con el consumo», si bien, recordó Sanz, otro de los datos más reveladores de la encuesta es que el 63,5% de las empresas estima que el impacto de la covid-19 en su facturación este año respecto a la de 2019 caerá, al menos, un 25%. «En Aragón tenemos la ventaja de que no dependemos tanto del turismo, pero habrá que ver cómo evoluciona la industria de la automoción».

El barómetro indica que más de un tercio de las empresas (36,4%) se ha acogido a un ERTE y un 20% adicional valora esa posibilidad en caso de que la crisis se prolongue. Además, el 62,9% se han visto obligada a cesar la actividad, dicen, por el estado de alarma.