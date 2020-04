"El Gobierno no concreta, vuelve a improvisar para no ser el último de Europa"

ZARAGOZA. El anuncio de desescalada del Gobierno «carece de cualquier tipo de concreción. Se ha tratado más de no ser el último de Europa que de dar una respuesta efectiva a los sectores más necesitados como puedan ser la hostelería o el comercio en España». Es lo que piensa Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, muy crítico con un Ejecutivo que «solo vuelve a improvisar guiado por el deseo de que hay que abrir a toda prisa para no perder la campaña de verano, pero sin marcar un protocolo de actuación con el necesario consenso de los agentes sociales».

La hostelería ya le ha dicho que «es inasumible su propuesta para la viabilidad de los negocios. Con esas fases casi nadie va a poder abrir: ¿quién podría hacerlo con solo un 30%?», critica. Para Mur, este anuncio llega como los demás sin estimar ni el impacto ni hablar con los profesionales de cada sector para ver cómo se hace ni en qué condiciones sanitarias debe hacerse: con estos aforos, distancias, vajillas, limpiezas, etc». Para Mur, en el comercio, «hay algo más de margen de maniobra» al entender que «los concesionarios ya podrían ir abriendo». Eso sí, puntualizó, con cita previa porque no son compras impulsivas» en un sector en el que es fundamental que vayan recuperándose los mercados exteriores, añadió.

La Federación Consejo del Comercio de Cepyme Zaragoza mostró ayer también su gran preocupación ante «la falta de concreción» de los acuerdos adoptados este martes en Consejo de Ministros. «Ni se precisan los aforos de los locales ni las medidas de control de estos. No se establece qué sistemas de protección han de instalar (tanto para clientes como para empleados) ni otro tipo de restricciones horarias u organizativas. Asimismo, desde Cepyme, denuncian que no se atienda la prórroga de los ERTE, actualmente en vigor, que se pide porque la carga de trabajo ni de lejos va a ser igual y por tanto hace falta la recuperación escalonada de empleados. Cepyme exige que los establecimientos puedan prepararse con cierta antelación. «En caso contrario», advierte la organización, «nos abocarán a una situación caótica e imprevisible».

«Tener cerradas las tiendas y los concesionarios es un desastre», asegura Javier Ferrer, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) partidario de empezar ya a reactivar el consumo. «La desescalada anunciada por el Gobierno no tiene pies ni cabezas. Habla de reabrir hoteles pero no puedes cambiar de provincia, entonces quién va a ir?» se pregunta, lamentando que el Ejecutivo central «haga los anuncios sin consultar y sin hablar con los profesionales de cada sector».

Aunque considera que tener «un horizonte da un poco más de perspectiva y no duda de la voluntad de resolver la situación», insiste en que «desde la Administración se está haciendo mal por la confusión tremenda que están generando». En este punto, cuestiona «la incertidumbre creada con los test de diagnóstico, las empresas podemos conseguirlos y queremos hacerlo, la OMS lo recomienda y, sin embargo, no nos lo permiten», denuncia. «¡Déjeme dar seguridad antes de que entren en la fábrica!» reclama, igual que una mayor agilidad en los ERTE y que se prolonguen.

Por último, Ferrer recuerda que «la industria provee al turismo, que necesita de coches de alquiler, de muebles, etc». Por eso, dice, es hora ya de tener un proyecto claro de país y dar confianza, en lugar de tanta incertidumbre.

CC. OO. Aragón pide "claridad y no ir al trazo gordo"

Aunque Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, no entiende las críticas generalizadas, sí comparte la dificultad «objetiva» que existe a la hora de reabrir para cualquier restaurante, cine o teatro si se le restringe el aforo a un 25%. Dicho eso, admite que «hay que esperar y exigir, una vez se publique el Decreto en el BOE, que las órdenes que lo desarrollen recojan la especificidad de cada sector y subsector: el gran comercio no tiene nada que ver con el pequeño». Por eso, exige «claridad, que se vayan sincronizando las aperturas por actividad, que no se vaya al trazo gordo sino al detalle por sector, y que se vigile bien cómo se hace» ya que «no se puede permitir ni un paso atrás en el cumplimiento de los protocolos sanitarios».