PSA no tiene todavía fecha para retomar la producción en Figueruelas mientras el sector arranca en España

No hay fecha definida para que los más de 5.500 empleados de la planta zaragozana de PSA vuelvan al trabajo. Así volvieron a recordarlo este lunes desde la dirección de la factoría de Figueruelas, que dejó de ensamblar automóviles el pasado 17 de marzo, apenas dos días después de que se decretara el estado de alarma para frenar la expansión del coronovirus, debido, explicó entonces la multinacional automovilistica a la aceleración observada en los últimos días de casos graves de la covid-19 cerca de sitios de producción, a las interrupciones en el suministro de los principales proveedores, así como la disminución repentina en los mercados del automóvil.

Desde la planta aragonesa destacaron además que el momento en que se retornará al trabajo «dependerá del flujo de suministros y de la parte comercial». El grupo francés, que incluye las marcas Citroën, Peugeot y Opel y que cuenta en España con plantas de ensamblaje en Vigo, Zaragoza y Madrid, ya había manifestado que PSA está preparada para el arranque de la actividad en sus plantas europeas, pero insistía entonces que solo comenzará cuando lo justifique la reanudación de las ventas de coches y además lo hará inicialmente a un ritmo inferior al de las matriculaciones.

Preparada está también la planta de Opel en Figueruelas, a la que se ha dotado ya de nuevas medidas de prevención no solo para cumplir los protocolos establecidos por Sanidad sino también para garantizar a la plantilla una vuelta segura a su puesto de trabajo. Sus empleados, que pasarán controles de temperatura, dispondrán de cuatro mascarillas diarias y gafas de protección. Se realizará una intensa y desinfección diaria de las instalaciones, que además han sido adecuadas para que todos los usuarios pueden mantener la distancia social de seguridad. «Ahora estamos haciendo el despliegue formativo», señalaron desde la factoría.

No se sabe cuando se reanudará la producción, pero sí se tiene claro que no lo harán a la vez todos los trabajadores, ahora afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Esta previsto que se comience por el turno de una línea y se vayan sumando el resto de forma progresiva.

Quienes sí han empezado son las factorías españolas de Seat, Mercedes-Benz y Volkswagen, que este lunes retomaron su producción después de que las dos plantas de Renault (Valladolid y Sevilla) lo hicieron el pasado día 16. Aunque todas lo han hecho a medio gas.

En la factoría de Seat (grupo Volkswagen) en Martorell (Barcelona), la mayor planta de España, que ha reabierto puertas junto a los centros que el fabricante tiene en la Zona Franca de Barcelona y en El Prat de Llobregat. En total, han retornado al trabajo 3.000 de los 11.000 trabajadores de producción de Seat, cuya plantilla total ronda las 15.000 personas.

Test a los trabajadores

Desde la factoría de Martorell aseguraron que a las medidas de seguridad aplicadas en la planta para asegurar la salud de los trabajadores y evitar contagios se suman los test realizados a todos los empleados que han vuelto a está primera fase de fabricación.

Una medida que «de momento» no se contempla en la planta de PSA en Figueruelas, cuyos representantes destacaron que esta decisión no figura en su protocolo de medidas porque la empresa no ha sido catalogada como un centro productivo de riesgo. Consideran además que, en estos momentos, las pruebas tienen que ser prioritarias para los colectivos más expuestos al virus.

