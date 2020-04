Lambán aboga por abrir los concesionarios para impulsar la automoción

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, planteó este domingo en la conferencia de presidentes la necesidad de dar soluciones al sector de la automoción que "emplea a miles de aragoneses", es motor de la exportación de la Comunidad y está a punto de abrir con la planta de PSA al frente, después de un "buen acuerdo" entre la empresa y los sindicatos para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Pero Lambán dejó también claro -recogiendo una propuesta de PSA- que el retorno a la actividad no servirá de nada "si los concesionarios siguen cerrados". Para enfatizar este argumento, Lambán recordó que las ventas de automóviles han caído un 90% en el mes de abril, por lo que "si no se pueden vender, no tiene ningún sentido hacer coches", señaló el presidente.

Y recordó que si esta situación es en sí misma perjudicial lo es en doble medida porque las plantas alemanas van a retomar la actividad a partir del día 20. "Nos arriesgamos a perder posiciones en un mercado internacional y muy competitivo y nos arriesgamos a retrocesos en el sector de la automoción tan importantes que después no nos podríamos recuperar", advirtió.

El Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR) reconoció que las palabras del presidente recogen la propuesta de la multinacional francesa, que se ha posicionado con intensidad en la necesidad de acompasar la fabricación y las ventas. Destacó, sin embargo, que el 80% de los coches fabricados en España tienen como destino la exportación, por lo que los efectos del mercado interior, con ser beneficiosos, serían relativos.

El presidente de CAAR, Benito Tesier, explicó que todo el sector y las organizaciones que lo representan defienden "una desescalada global en la automoción". Y detalló que con ello se apuesta por que la apertura de las fábricas vaya acompañada, "siempre con sentido común y atendiendo a todas las medidas de seguridad que impone la situación", con la apertura de concesionarios, de talleres, de fábricas de repuestos y de ITV, actualmente paradas.

"Los ciudadanos hemos demostrado durante esta crisis del Covid-19 que somos responsables cuando vamos en coche a hacer la compra al súper o a trabajar y podemos serlo también para realizar el mantenimiento de nuestros vehículos en concesionarios o talleres", dijo Tesier.

