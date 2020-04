OSTA pide salir a los balcones a las 12 el Primero de Mayo a manifestarse

"Todos los trabajadores y trabajadoras tienen que salir de esta pandemia con trabajo y con derechos". Es lo que reivindica David Lázaro, máximo responsable de OSTA a una semana de celebrar, el próximo viernes, un Primero de mayo atípico ya que será el primero que se haga en situación de confinamiento de la población. "Pedimos a nuestra afiliación y a los trabajadores que salgan a los balcones a manifestarse a las 12 del mediodía porque hay países en que ni siquiera les permiten eso. Hay que salir a los balcones a grabarse y a hacer ruido, que vean que las reivindicaciones siguen muy vivas y se visualice en las redes sociales", señala este sindicalista que exhorta también a que a las 8 el aplauso desde los balcones sea más fuerte y más masivo en reconocimiento a todos esos trabajadores y trabajadoras, muchas veces en precario, con los salarios más bajos, quienes que están prestando asistencia en residencias y centros sanitarios.

Además de volver la mirada a las mujeres, que siguen liderando los cuidados dentro y fuera del hogar sin apenas reconocimiento ni salario, David Lázaro pide en este Primero de Mayo que la gestión de los servicios esenciales sea pública y no privada. "Durante estos años no se ha hecho sino subcontratar y privatizar y así nos las hemos visto ahora", asegura. A su juicio, lo que "esta pandemia ha evidenciado es que la gestión privada no funciona y que los hospitales y residencias como servicio público que son deben gestionarse desde lo público" para que "no se anteponga el beneficio y el capital a las personas". Y lo mismo ocurre, advierte, con el agua, la energía y los transportes reivindicando el valor de lo colectivo y de lo público. Igualmente defiende una banca pública: "los bancos ya fueron rescatados en la anterior crisis y sería inmoral que pretendiran ganar dinero en esta situación".

Con el lema 'Por Aragón unidos somos más fuertes', el máximo responsable de OSTA pide al Gobierno de Aragón que reaccione y revierta a lo público la gestión del agua o la energía, así como que restituya los recortes en educación y sanidad, "que nos han hecho sufrir ahora tantas carencias". Al Gobierno Central, David Lázaro le pide una renta básica para los miles de trabajadores despedidos durante los primeros coletazos del coronavirus y que se activen todos los recursos desde Europa o de donde haga falta para que "la gente pueda comer y vivir". Y por último, a la Unión Europea le reclama que demuestre ahora unidad y solidaridad porque si no su subsistencia estará en peligro. "Las personas son lo primero. Es la ciudadanía la que está dando ejemplo de solidaridad y se merecen una respuesta a su altura", concluye.