CSIF aplaude el trabajo de los carteros rurales durante el confinamiento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido el "esfuerzo y entrega" que están realizando los trabajadores de Correos durante el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus, "uno de los sectores con más contagiados por Covid-19".

El sindicato ha explicado en una nota de prensa que los carteros rurales "desarrollan una gran labor social que va más allá de su trabajo estricto" y, en la provincia de Zaragoza, unos 140 efectivos recorren el territorio cada día "prestando un servicio público y ayuda para vertebrar el medio rural".

La cartera en la zona de Alhama de Aragón, Ana Cristina Guajardo, ha comentado que ha tenido que asumir más pueblos "por la baja de algunos compañeros", pero "estoy muy contenta con mi trabajo y con la gente tan maravillosa que hay en los pueblos".

Según ha contado, trabaja de lunes a viernes llevando cartas, paquetes y otros elmentos a 14 pueblos de la provincia de Zaragoza. Cada día recorre entre 120 y 130 kilómetros y va con mascarilla y guantes desde el principio del estado de alarma, primero, con materiales suyos, y luego con los que le proporcionó Correos.

"Son pueblos en los que vive mucha gente mayor, muchos no tienen ni una tienda. Me hacen encargos, yo compro por la tarde al salir de trabajar y les llevo cosas al día siguiente: leche, jabón, papel higiénico, sémola" y ellos "me regalan huevos de gallina y chorizos caseros", ha narrado.

Asimismo, ha comentado que alcaldes y muchos vecinos tienen su teléfono móvil y cuando llego a los pueblos, "me están esperando en la puerta de su casa o estos días me aplauden desde las ventanas".

Esta cartera también lleva los deberes del colegio porque "muchas familias no tienen internet". Los profesores preparan las tareas escolares y ella las reparte dos días a la semana.

"En algunos pueblos hay gente cosiendo mascarillas en sus casas y me las dan a mí para que las mande a residencias de Calatayud, otros pueblos de Zaragoza y otras provincias", ha relatado esta trabajadora de 49 años, que lleva tres ocupada de manera intermitente en Correos. No tiene plaza fija y está a la espera de sacarse la oposición.