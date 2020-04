Ana Cristina Guajardo: correo con mucho cariño

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aplaudía este lunes el esfuerzo y la entrega que están realizando los trabajadores de Correos, uno de los sectores con más contagiados por el coronavirus. Los carteros rurales desarrollan una gran labor social, que va más allá de su trabajo estricto. En la provincia de Zaragoza, unos 140 recorren el territorio cada día, prestan un servicio público y ayudan a vertebrar el medio rural.

Un ejemplo es Ana Cristina Guajardo, cartera en la zona de Alhama de Aragón. “Llevo unas semanas de mucho estrés y mucho trabajo, porque me ha tocado asumir más pueblos por la baja de algunos compañeros. Pero a la vez estoy muy contenta con mi trabajo y con la gente tan maravillosa que hay en los pueblos”, apunta.

Muchos kilómetros

Ana Cristina trabaja de lunes a viernes llevando cartas, paquetes y más cosas a 14 pueblos de la provincia de Zaragoza: Alhama, Jaraba, Ibdes, Abanto, Embid de Ariza, Bubierca, Contamina, Campillo, Calmarza, Cubel, Monterde (y su pedanía Llumes)... cada día recorre entre 120 y 130 kilómetros. Va con mascarilla y guantes desde el principio del estado de alarma; primero con materiales suyos, y luego ya con los que le proporcionó Correos.

“Son pueblos en los que vive mucha gente mayor, muchos no tienen ni tienda. Me hacen encargos, yo compro por la tarde al salir de trabajar y les llevo cosas al día siguiente: leche, jabón, papel higiénico, sémola... me regalan huevos de gallina y chorizos caseros. Los alcaldes y muchos vecinos tienen mi móvil; cuando llego a los pueblos, me están esperando en la puerta de su casa y me aplauden desde las ventanas. Una niña que vive en Jarabe me hace dibujos para que le lleve a su abuela, que está en Calmarza”.

A Ana Cristina se le llena el corazón al hablar del tema. “También llevo los deberes del cole. Muchas familias no tienen internet. Los profesores preparan las tareas y yo las reparto dos días a la semana. En algunos pueblos hay gente cosiendo mascarillas en sus casas, y me las dan para que las mande a residencias de Calatayud, otros pueblos de Zaragoza y otras provincias”. De 49 años, esta cartera lleva tres trabajando de manera intermitente en Correos; no tiene plaza fija y está a la espera de sacarse la oposición. Tiene casa en Calatayud, aunque ante el coronavirus la familia se trasladó a vivir a Ibdes. “Estoy muy orgullosa de mi trabajo”, asegura.

Hasta el tiranosaurio de ‘Jurassic Park’ se suma a la lucha en La Almunia

Cuando en septiembre los integrantes de la Peña Extremo de La Almunia de Doña Godina se enfundaron sus disfraces para emular la película ‘Jurassic Park’, nadie pensaba en que seis meses después se habría desatado una pandemia mundial y España se encontraría confinada. En aquel momento, su propuesta, que incluía una gran maqueta de un tiranosaurio rex, se llevó el premio del concurso de carrozas de las Fiestas de Santa Pantaria: 1.950 euros.

Medio año después esa recompensa y a excepción del coste de alquilar la plataforma, el premio se ha convertido en una donación para la compra de materiales con destino a las dos residencias de mayores de la localidad: mascarillas, guantes, gafas, buzos, delantales y calzas. “No habíamos decidido qué hacer hasta que caímos en que podíamos ayudar, y estamos satisfechos porque solo hay que ver sus caras, con tanto cansancio físico y mental, cuando les llevas el material”, reconoce Francisco Langarita, integrante de la peña compuesta por más de una treintena de personas, incluidas familias al completo.

“Hablaron antes con nosotros y nos han llegado equipos muy necesarios, solo tenemos palabras de agradecimiento y más tras estos días de grandes esfuerzos de todo el personal”, dice Jessica Mallén, de la Residencia Santa María de Cabañas. Desde el centro Hayarden, María Rosa Villagrasa, coincidía en que “estas donaciones, de tanta gente, son muy bonitos; van para trabajadores que han renunciado a vacaciones y que se merecen una estatua”.

No es la única muestra solidaria que se ha dado en la localidad. Los agricultores, que como en otros municipios colaboran en la desinfección de calles, varios negocios, empresas y vecinos a título individual –tanto del municipio como de otros pueblos– han echado una mano a través de donaciones de distintos materiales a residencias y centros sanitarios.

Carroza premiada en las fiestas de La Almunia el pasado septiembre

El pueblo de Orillena premia las tapas de mayor atractivo visual

Organizado por la concejalía de la pedanía de Orillena, perteneciente al Ayuntamiento de Lanaja, y con la colaboración de la panadería Gazol, el concurso ‘Tapas en casa’ falló este lunes sus premios, que consisten lotes de repostería. De 34 participantes, el jurado compuesto por personal de la Comarca de los Monegros ha valorado (por foto) a la creación ‘Nos comemos el coronavirus’, de la Residencia de Mayores de Sariñena, como tapa más original; la mejor presentación ha sido para ‘Barcas con brandada de bacalao y pimientos del piquillo’ de Paquita Lafuente (Orillena), y hay una mención especial a la ‘Tortilla” de Joaquín Grasa (Orillena).

La tapa premiada en el concurso ‘Tapas en casa’ de Orillena

Modistas Solidarias de Mallén: una llamada a la colaboración

El Ayuntamiento de Mallén se ha hecho eco de la iniciativa propulsada por unas vecinas alrededor del apelativo Modistas Solidarias de Mallén, que persiguen la confección de mascarillas para todos los habitantes del pueblo. En la página consistorial dentro de la red de Facebook hay un enlace acortado (que lleva a un documento de Google) con la dirección bit.ly/modistassolidariasmallen; allí hay un formulario de inscripción para que quien desee ayudar aporte sus datos de contacto (nombre, dirección y teléfono móvil) y especifique si su solidaridad es para coser o cortar las mascarillas. Tras la respuesta se indicará a cada persona voluntaria el cómo y el cuándo de su tarea.

Triple solidaridad peñista con el movimiento Jaca Solidaria

Las tres peñas de Jaca, Charumba, Enta Deban y Estrapalucio se han unido en la lucha contra el Covid-19 y han donado 1.200 euros al movimiento Jaca Solidaria, para que puedan adquirir el material necesario para la realización de equipos de protección.

Las tres peñas intentaron adquirir de manera particular material sanitario para cubrir las demandas que pudiera haber en el Hospital de Jaca, residencias y fuerzas vivas, pero reconocen que les fue imposible adquirirlas. “Sabemos que no es una cantidad elevada, si bien para nosotros supone un esfuerzo muy grande ya que ahora mismo las peñas también estamos pasando por una situación difícil pero estamos seguros de que será un esfuerzo que merezca la pena”.

El talento dibujante de los niños que puede valer un jamón para sus familias

Construcciones Enjuanes, empresa ribagorzana radicada en Graus, propone un juego a los ribagorzanos de entre 3 y 12 años. Deben mandar un dibujo a concurso@enjuanes.com antes del 21 de abril indicando nombre del participante y edad (solo un dibujo por concursante) y podrán ganar un sabroso jamón. Los concursantes de entre 3 y 7 años deben realizar un dibujo que represente a la familia, un lugar o monumento histórico de Ribagorza aquellos que tengan entre 8 y 10 años, mientras que los participantes con 11 y 12 años deberán reflejar algún deporte que se practique en la comarca. Los ‘likes’ a los dibujos en el Facebook de la empresa entre el 27 de abril y el 3 de mayo determinarán los ganadores.

