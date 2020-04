Monzón suspende el Homenaje a Mont-rodón por el coronavirus

El Ayuntamiento de Monzón no celebrará la vigésima edición del Homenaje a Guillem de Mont-rodón, Fiesta de Interés Turístico Regional, los días 22, 23 y 24 de mayo tal y como estaba previsto. La incertidumbre sobre las limitaciones relativas a la celebración de actos públicos a causa de la pandemia del Covid-19 impiden la organización de este multitudinario evento.

El Homenaje a Guillem de Mont-rodón reúne en la ciudad a voluntarios de diferentes puntos del país, que junto con las decenas de voluntarios montisonenses y del resto de la comarca forman parte de esta gran recreación histórica que durante tres días devuelve a Monzón a su pasado templario. Las restricciones impuestas por el Estado de Alarma no han permitido los ensayos de las numerosas escenas que se representan, y en los que los actores se involucran durante meses.

Tampoco se ha podido continuar con todos los trámites que necesarios para la organización de un evento de esta magnitud, que implica a cientos de personas entre colabodores, proveedores, grupos artísticos, participantes en la Feria de Artes y Oficios Tradicionales, Tradizions…

Por todo ello, como explica el concejal de Turismo y Promoción Exterior, Jesús Guerrero, se ha decidido no celebrar esta fiesta, “uno de los momentos más esperados del año para los montisonenses. Pero tenemos que ser responsables y consecuentes con la situación que estamos viviendo. No sabemos en qué punto estaremos en el mes de mayo, por lo que lo más sensato es no celebrar el Homenaje”.

Guerrero agradece “su inmenso trabajo a las decenas de colaboradores que participan en esta fiesta y que seguramente se sientan decepcionados por no poder vestir este año sus trajes medievales, pero confiamos en contar con todos ellos en la próxima edición”.

Por su parte, el concejal de Comercio y Hostelería, Miguel Hernández, lamenta “el perjuicio que supondrá para la economía local, además de para el auge turístico de la ciudad, especialmente en un momento tan complejo como el actual”.

