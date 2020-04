"Es posible que un gato infectado transmita el coronavirus a otro gato"

Aunque son muy pocos casos en el mundo y con sintomatologías leves, en las últimas semanas se han detectado animales de compañía que han dado positivo en coronavirus en Bélgica y Hong Kong. Se trata de gatos y perros de dueños infectados a los que hay que sumar siete felinos (cuatro tigres y tres leones) del zoo del Bronx en Nueva York, donde uno de los cuidadores estaba infectado por el virus. "En Hong Kong, a todas las mascotas que viven con personas positivas se les toma muestras y se les pone en cuarentena. Tienen un grupo de investigación muy potente en coronavirus humanos. Hace 15 años sufrieron el SARS", explica Nacho de Blas, profesor titular de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología de la Universidad de Zaragoza.

Este experto también alude a una investigación desarrollada en China para evaluar qué especies domésticas pueden ser susceptibles a la infección con el SARS-CoV-2. "Es una infección experimental. Toman una serie de animales, entre ellos hurones, y se les inocula intranasalmente una dosis conocida del virus. Con las evidencias observacionales y estas experimentales, vemos ahora que las personas pueden transmitir el coronavirus a animales domésticos. Experimentalmente se ha demostrado la transmisión", sostiene.

Receptores celulares

De Blas indica que el lugar de fijación que tiene el SARS-CoV-2 funciona "muy bien" tanto en humanos como en gatos y otras especies de felinos. "Está claro que la especificidad del virus por determinadas especies depende de los receptores celulares. Y parece ser que la configuración del receptor que usa este virus -el ACE-2- es muy parecido en humanos y gatos", dice. Además, aclara que los coronavirus tienen predilección por los epitelios respiratorios e intestinales. Aunque en los humanos son fundamentalmente respiratorios, en otras especies se comportan con problemas digestivos (en cerdos y gatos, entre otros animales)", añade.

Este profesor de Enfermedades Infecciosas afirma que "es posible que un gato infectado transmita el coronavirus a otro gato". "Es lo que dice el experimento de China: que el virus se puede contagiar entre gatos a través de las gotas respiratorias. Los test indican que puede replicarse el virus en estos animales, siendo más tolerantes los gatos jóvenes", subraya. Una casuística que no ocurre en el caso de los perros.

"La duda es si de gato a humano se puede transmitir o no; en perros está prácticamente descartado. Va a ser muy complicado demostrarlo. No nos podemos preocupar en exceso y demonizar a los gatos, pero no podemos descartarlo al 100%. Es algo que tiene que ser estudiado para comprobarlo o descartarlo", subraya.

De Blas aconseja que, cuando una persona que ha sido positiva, o ha tenido un proceso respiratorio reciente, observe que su gato tiene una sintomatología respiratoria y/o digestiva (sobre todo tos seca y diarrea ligera) lo avise al veterinario y se hagan los análisis para diagnosticar la posible presencia del virus. "Lo que no se busca, no se encuentra".

Toda la información sobre la enfermedad, en HERALDO.

https://newsletters.heraldo.es/coronavirus/)