"Contamos a los Reyes que tenemos menos ingresos en el Clínico pero hay que ser prudentes"

Los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, mantuvieron el pasado sábado una conversación telefónica con el gerente del Hospital Clínico Lorenzo Blesa de Zaragoza, José Ignacio Barrasa, dentro de la ronda que realizaron los monarcas por distintos puntos de la geografía española para interesarse por la situación en la que se encuentran para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

En la charla, según informaron desde la Casa Real, los monarcas transmitieron un doble mensaje de esperanza en la recuperación de las personas ingresadas y de gratitud por el esfuerzo de los profesionales sanitarios. El doctor Barrasa explicó que en esta llamada, los Reyes querían saber "de primera mano" cómo "está viviendo el hospital y, por extensión Aragón, esta crisis". "Se interesaron –dijo–por nuestros problemas, principales dificultades y por cómo está el personal", en especial el que trabaja con pacientes de Covid-19.

"Quisimos trasladarles que ahora estamos recibiendo menos casos, en Urgencias tenemos menos presión, y hay menos ingresos que en semanas pasadas", indicó, pero "hay que ser prudentes". Ahora existe, dijo, espacio libre en hospitalización convencional y todavía queda alguna cama libre en cuidados intensivos. Cuentan con 66 respiradores y atienden a unos 50 pacientes en estas unidades. "Esperemos que no lleguemos a una situación de saturación del sistema. El problema fundamental es por la disponibilidad de respiradores;si aumentan los ingresos de uci podemos tener algún apuro que, de momento, no se ha dado", indicó. Les confirmó, además, que "la gente está dando todo de sí" y les detalló que han tenido que transformar el hospital, adaptando distintos recursos –como la reanimación postquirúrgica– a cuidados intensivos, formando a personas que habitualmente no estaban entrenadas para atender ucis como anestesistas o enfermeros, y configurando equipos mixtos de áreas de medicina interna con personal de otros servicios que no atendían a este tipo de enfermos.

José Ignacio Barrasa les aseguró que existe una gran "implicación" y "esfuerzo" por parte del personal, para adaptarse a una situación "que nadie esperaba". El Clínico ha concentrado a los pacientes de Covid-19 en cinco plantas, trasladando a los pacientes libres de contagio a otros pisos. Otra planta y media se reserva al estudio de casos sospechosos.

Reunión diaria de un comité de expertos ante el coronavirus

Un grupo de expertos se reúne todas las mañanas en el Hospital Clínico de Zaragoza para valorar las acciones necesarias para atender la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Este comité está compuesto por especialistas de Microbiología, unidad de Infecciosas, Urgencias y cuidados intensivos, entre otros servicios.

"Estudian la situación y asesoran a la dirección en las decisiones que podamos tomar, y eso nos está sirviendo de mucha ayuda a la hora de conducir esta crisis con la máxima prudencia y acierto", explicó el gerente, José Ignacio Barrasa. De forma diaria elaboran un informe con posibles medidas a tomar o cómo hay que desplazar las camas para garantizar la mejor asistencia sanitaria.

Este comité empezó a trabajar "muchísimo antes de que empezaran los casos de Covid-19". De hecho, el primer documento del plan de contingencia data de finales de enero. Barrasa indicó, al mismo tiempo, que las carpas de triaje previstas en la explanada del aparcamiento "están paradas" porque ante la bajada de la presión de Urgencias ahora "no son una necesidad".