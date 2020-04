PSA insta a ir negociando otro ERTE en Figueruelas para cuando acabe el ya aprobado hasta el 12 de abril

Aunque, ante esta crisis del coronavirus, nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a acabar, las grandes compañías tienen constituido un gabinete de crisis en el que día a día se toman decisiones, normalmente no pensadas para el corto sino para el medio o largo plazo. En esta categoría entra la que ha tomado Groupe PSA en Zaragoza al remitir a los sindicatos una misiva emplazándoles a constituir cuanto antes la comisión negociadora de un nuevo ERTE, que no podría volver a ser de fuerza mayor. La planta de Figueruelas ya tenían uno aprobado hasta el 12 de abril. Según fuentes sindicales, "la dirección les ha instado a tener otro expediente pactado a partir de esa fecha".

Fue el pasado 16 de marzo cuando la actividad en la planta zaragozana de Opel PSA cesó. Sin embargo, el decreto publicado el pasado domingo de madrugada que obligaba a parar toda actividad económica salvo la esencial, ha supuesto un parón casi total en todos los sectores, y, especialmente en el de los proveedores de automoción ha provocado una cascada de ERTE, algunos aún pendientes de aprobación por parte de la autoridad laboral. Si bien había alertas, tanto por parte del fabricante como de algunos de sus proveedores, a sus plantillas de que estuviesen preparados porque pronto se reiniciaría la actividad (en concreto algunos hablaban del día 15 de abril para retomar poco a poco, de forma "segura y progresiva" la producción del Corsa, y del 20 para los otros dos modelos (Crossland X y C3 Aircross), instar por parte de PSA al comité de empresa a constituir la comisión negociadora para pactar otro ERTE, que de continuidad al que acaba el 12 de abril, parece que pospone el deseo de todos, constructores y proveedores, de recuperar la situación anterior al COVID-19 en cuanto se pueda.

Algunos sindicatos advertían ayer, al conocer los datos del paro del mes de marzo, que "la recuperación de la actividad va a costar". "Será lenta y larga y previsiblemente requerirá también negociar muchos ERTE durante el segundo semestre" dado que "la demanda no se va a recuperar así como así" porque muchas familias y trabajadores van a ver empeorada su situación y el consumo interno tardará en restablecerse, pero no solo por eso. "Algunos de los sectores más perjudicados como el turismo no pueden abrir de la noche a la mañana sin saber si les puede venir gente de otros países infectada y que puede sumar nuevos contagios". Mientras no haya una vacuna o la pandemia se haya controlado, no se puede reabrir, dijeron, "porque el confinamiento decretado, que hasta ahora ha tenido utilidad, dejaría de tener sentido".

Por otra parte, la dirección de PSA Zaragoza anunció ayer que se suma a la iniciativa #YoCedoMiCoche para poner la flota corporativa a disposición del Gobierno de Aragón como ya han hecho ya otras plantas del grupo como la de Villaverde en Madrid y otras de fuera del país.