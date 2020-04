“Nos va tocar sufrir como siempre a los mismos, a los trabajadores”

“Veo la situación muy mal. Nos va a tocar sufrir a los mismos de siempre, los trabajadores y nuestras familias!, afirma Antonio Cárdenas, trabajador de la construcción de 51 años y padre de dos hijos. “El que no tenga algún colchón de paro lo va a pasar muy mal”, repite porque “veníamos de una crisis salvaje y lo de la quiebra de algunas empresas ya lo habíamos vivido antes”, afirma.

En su caso, explica Antonio, siempre ha trabajado para la construcción, en diversas obras y con buen salario, en muchas de las empresas en las que ha estado empleado, pero el coronavirus, dice, va a suponer un antes y un después. “La empresa con la que estaba nos ha despedido a todos. Está en concurso de acreedores. A mi me dieron las vacaciones que me debían y desde febrero estoy sin trabajo esperando el finiquito. Afortunadamente, dice, tiene paro, pero "habrá que esperar a ver si esto escampa para empezar a buscar empleo otra vez incansablemente”. Hay que sacar a la familia adelante, asegura, “pero es muy triste lo que está pasando porque nos va a tocar sufrir mucho sobre todo a familias y trabajadores”.

“¿A las empresas las rescatan y a los bancos también, pero y a los trabajadores, que somos los más vulnerables?”. Es la pregunta desesperada que se hace Miguel, un empleado veterano de la construcción de 57 años que prefiere no dar su apellido. “Llevo en el paro desde octubre, me ofrecían algunos trabajos en régimen casi de esclavitud y con condiciones económicas irrisorias después de toda una vida reventado a trabajar. Y ahora, explica que en enero le llegaron dos ofertas decentes, le han llamado para decirle que no le pueden coger: "La empresa también va escasa de dinero y si me contratan en esta situación también se hunden”. Su circunstancia personal es ya desesperada, añade, porque no le queda paro. “Si trabajara solo unos días ya tendría derecho de nuevo a un año de prestación, pero así ¿quién te va a contratar?”. Y gracias a que su mujer aún sigue trabajando mientras él está tramitando los 440 euros de subsidio que el Gobierno acaba de anunciar” esta semana.