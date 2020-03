Los test rápidos tardarán unos dos o tres días en estar disponibles

Los tan anunciados y deseados test rápidos no estarán disponibles en Aragón, como pronto, hasta dentro de dos o tres días. Así lo confirmó el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, quien detalló que en el momento en el que se disponga de ellos se utilizarán en las tres provincias aragonesas. Hasta entonces se continúa con los test de diagnóstico habituales que se están haciendo en varios centros hospitalarios y en el parquin del hospital Militar de Zaragoza.

Aragón, de manera independiente a las gestiones hechas por el Ministerio de Sanidad, adquirió en China un total de 10.000 test rápidos, que se espera que lleguen a la Comunidad el lunes y que han sido financiados por Samca. Sin embargo, su uso no será inmediato, puesto que Falo detalló que "no podrían ponerse en marcha en menos de dos o tres días". Respecto a los test rápidos comprados por el Ministerio de Sanidad, reconoció que todavía no han llegado y "tampoco existe información de que vayan a llegar a corto plazo". La recepción de los test rápidos no es una opción próxima: "No va a pasar ni hoy, ni mañana, ni pasado".

Además, el ministro Salvador Illa ha tenido que devolver el primer lote de estos test porque los resultados no eran completamente fiables. Falo destacó que "algunos de ellos tienen ciertas limitaciones en los resultados que aportan" y que se tratan de "test poco sensibles que dan falsos negativos". "Cuando el resultado es positivo se le puede dar veracidad, pero cuando son negativos y hay síntomas, exige la repetición de la prueba", puntualizó ayer durante la rueda de prensa en la que especificó que este problema también se ha detectado en otros países europeos, no solo en España. El director general de Salud Pública hizo especial hincapié en que "se está investigando y desarrollando muy rápido", por lo que algunas propuestas tecnológicas "necesitan tiempo para afinarse".

Una vez que lleguen a Aragón, se podrán a disposición en las tres provincias, aunque "habrá que determinar cuáles son las prioridades".

