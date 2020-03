Deberes escolares a domicilio, la antítesis de los Reyes Magos

Algunos niños de Fuentes de Ebro se habrán encontrado estos días con bolsas comerciales en las puertas de sus casas. Una estampa similar a la que se repite cada 6 de enero, cuando sus majestades de Oriente visitan los hogares. También son presentes, aunque no los hayan pedido en sus cartas. Es el regalo de la colaboración que estos días aflora en cada rincón. El remitente de esos paquetes no es Melchor, tampoco Gaspar ni Baltasar. Es Esther Aguirán, profesora técnico de dervicios a la comunidad (PTSC) que trabaja en el colegio Luis García Sáinz de la localidad zaragozana.

Hay alumnos de este centro educativo que no disponen de internet, no tienen impresora en sus casa o el único ordenador de la vivienda es el que utilizan sus progenitores para teletrabajar. Con el objetivo de salvar estos inconvenientes, Esther imprime en su domicilio los deberes que les mandan los maestros y los prepara en bolsas, como medida de prevención. Con el nombre y dirección de los niños están listas para ser entregadas. "Hablé con servicios sociales del pueblo, que siguen realizando salidas para cubrir las ayudas a domicilio, y también reparten los deberes de los pequeños cuando pueden", señala Aguirán. Todas las manos son útiles y ella misma aprovecha para llevar las tareas escolares. "Hasta cuando hago una salida por necesidad dejo alguna bolsa en las puertas que me encuentro de camino".

La crisis sanitaria, el estado de alarma decretado y el confinamiento han descubierto cada grieta de la brecha digital. Algunas carencias tecnológicas han quedado al desnudo, no obstante, se intentan tender puentes que salven ese abismo. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se trabaja desde el primer momento para mejorar esta situación.

Otros hogares acusan dificultades con el idioma. Por ello, las trabajadoras del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI) traducen los materiales a otras lenguas.

Las familias valoran este servicio y lo agradecen. "A raíz de esta coyuntura se ha establecido una relación especial entre todos", añade la trabajadora social. "Este es uno de los valores del mundo rural, realizar iniciativas como esta en las ciudades tal vez resultaría más complicado".

"Soy la antítesis de los Reyes Magos" considera Vicente Sierra, policía local de Escatrón desde hace casi tres lustros. Esta afirmación radica en que es el encargado de llevar los deberes a los 75 niños que estudian en el colegio. A pesar de eso, dice que le reciben con "ilusión" ya que todos los días le saludan cuando está en la puerta de la escuela. Hasta el momento solamente ha hecho una entrega, sin embargo, la prórroga del confinamiento puede hacer que tenga que realizar una segunda. "En el estado de alarma unos derechos se limitan, pero no se puede renunciar a otros", manifiesta, en relación a la Educación.

El éxito de esta iniciativa se ha extendido a otros colectivos del pueblo. "En las próximas semanas se ha sumado el taller de empleo, la escuela infantil para alumnos de 0 a 3 años y el servicio de educación para mayores", anuncia Juan Abad, alcalde de Escatrón.

