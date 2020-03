“Autoservicio gratuito. Para y descansa”: un oasis para camioneros en Bujaraloz

Desde última hora del miércoles los transportistas que discurren cada día –y cada noche- por la transitada N-II a su paso por Bujaraloz cuentan con un espacio para tomar un descanso durante el tiempo que dura esta crisis sanitaria. Se trata de un autoservicio de comida y bebida completamente gratuito a iniciativa del restaurante El Español de la localidad monegrina que no ha querido olvidarse de este colectivo que durante estos días de cuarentena continúan abasteciendo a la ciudadanía de productos básicos.

“He visto que había mucha gente y he pensado que tenía que haber algo”, explica Mariano de Lucas, camionero natural de Leganés, en Madrid, todavía algo incrédulo. “No suelo tomar café y me he tomado uno, con eso te digo todo”, bromea. En su caso se dirige a Lérida donde recogerá un camión de la basura que deberá entregar en Coslada. Desde que se decretó el Estado de Alarma en nuestro país, los transportistas no tienen un lugar donde parar a reponer fuerzas. Está todo cerrado.

El Español, en Bujaraloz, ofrece un servicio gratuito para los transportistas. Heraldo

“Ha sido una auténtica sorpresa, estamos muy agradecidos, hemos estado cuatro horas y media sin parar porque es el máximo que nos permite la ley pero esto es un regalo”, reconoce de Lucas, que también se ha comido una pulga de salchichón. “Al menos hemos matado el hambre”, resume. La parada durará unos 45 minutos. Y poco a poco, asegura, se ha empezado a correr la voz entre el resto de conductores.

El puesto, ubicado al aire libre en el aparcamiento del establecimiento, cuenta con varias mesas y un amplio surtido de botellines de agua, una nevera con zumos y una máquina de cafés. Además, hay varias cestas con productos de bollería embolsados y cada día preparan unos bocadillos fríos.

La iniciativa arrancó el pasado miércoles a las 18.00 y ha sido “un auténtico éxito”. “Tan solo el primer día pasaron más de 100 camioneros, es un goteo continuo ya que pasan a cualquier hora”, relata Marcos Vaquer, gerente del restaurante. Sobre el puesto, dos lonas de grandes dimensiones que se ven a lo lejos, para garantizar que nadie pase de largo, que dicen: “Autoservicio gratuito. Para y descansa”.

“Las mandamos hacer el mismo día que se nos ocurrió la idea tras ver una iniciativa parecida que se estaba desarrollando en Sevilla. El Español lleva junto a los camioneros más de 60 años. Les debemos todo a ellos y ahora no los íbamos a dejar solos, queríamos estar a su lado”, reivindica Vaquer. Una iniciativa solidaria que se une a los cientos de gestos que están protagonizando los aragoneses desde el inicio del estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Como explica Vaquer, que se encarga de reponer cada día el puesto, las muestras de agradecimiento son continuas. “El primer día cuando bajé a las 8.00 de la mañana habían arrasado con todo. Había cuatro camioneros esperando y me comenzaron a aplaudir”, asegura emocionado. “Para nosotros es una forma de devolverles el cariño que siempre nos han dado y que nos siguen dando con su trabajo diario”, concluye el vecino de Bujaraloz.

