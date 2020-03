La "sensación" de falta de material entre el personal continúa pese al auge de las donaciones

La donación de material sanitario tanto de particulares como de empresas se ha disparado en los últimos días, sin embargo, según destacan los sindicatos, la percepción es de falta de mascarillas, guantes y batas. "Se está intentando guardar material por lo que se pueda necesitar en los próximos días, debido a ello, la sensación que se tiene en el día a día es que no hay suficiente", detalla Evangelino Navarro, representante de Sanidad de CSIFAragón. Una percepción que comparten desde CC. OO., quienes lamentan que este jueves todavía se mantuviera la actividad quirúrgica programada en la que se tiene que hacer uso de todos estos equipos.

Una situación que sería "crítica", según calificó Navarro, de no haberse producido el aluvión de donaciones de los últimos días. "Lamentablemente ha tenido que ser la empresa y los particulares los que se han volcado con nosotros", explicó. Asimismo, criticó que el Gobierno no haya blindado las fronteras para evitar que el material que se produce en España se venda fuera del país. Otros países como Alemania, donde se ubica la compañía que suministra buena parte de los respiradores, sí que han tomado esta iniciativa. "Se supone que vamos a tener suficientes, pero habrá que esperar a la evolución de la crisis", asegura Delia Lizana, representante de Sanidad de CC. OO. Aragón. Por su parte, desde UGT Aragón reclamaron un incremento de la plantilla de la limpieza de los centros sanitarios y que no se rebajaran las medidas de protección de este colectivo también expuesto al virus.

Aumento de la solidaridad

Mientras tanto, las muestras de solidaridad se suceden. Las empresas Adiego Hermanos, ArcelorMittal Tailored Blanks y Aldelís hicieron este jueves diversas donaciones de guantes y mascarillas, al igual que la Universidad San Jorge o el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

En Teruel, los conductores y técnicos de ambulancias agradecieron las 300 mascarillas recibidas tras una donación hecha por la comunidad china en Aragón. "Nos vienen de maravilla", señaló el portavoz de la sección de Transporte Sanitario del Sindicato Cooperación Sindical (SCS), Pedro Royo. Los turolenses también intentan paliar esta escasez. En solo dos días, los vecinos de Aliaga han cosido 250 mascarillas con tela de sábanas y en Torrecilla de Alcañiz, un grupo de vecinos está haciendo delantales de plástico.