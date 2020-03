“No saber lo que va a pasar incrementa los niveles de pánico e incertidumbre”

El reciente anuncio del estado de alarma para tratar de frenar el avance de la pandemia del Coronavirus realizado por el presidente Sánchez este viernes ha elevado, todavía más si cabe, los niveles de estrés generalizado entre la población que continúa lanzándose a los supermercados de toda España. En Aragón, algunos de estos comercios amanecían con largas colas y cadenas como Mercadona tenía que controlar los accesos con personal de seguridad.

Una imagen que choca con la afirmación sostenida por el Gobierno una y otra vez de la imposibilidad de que se produzca un desabastecimiento. ¿Por qué ocurre esto? Mamen Maluenda, psicóloga zaragozana especialista en emergencias y duelos, y actual coordinadora del grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del Colegio Profesional de Psicología de Aragón asegura que este fenómeno guarda relación con la incertidumbre y la falta de información y experiencia previa: “La incertidumbre eleva de manera considerable los niveles de estrés y ansiedad y entramos en un estado de sinrazón en el que no somos capaces de actuar de manera objetiva”.

Una reacción que empezó hace semanas, pero de manera bien distinta pues el problema todavía se sentía “demasiado lejos”. “Hasta ahora todo este proceso ha estado marcado por la incongruencia, queríamos sentirnos protegidos pero todavía no veíamos el fuego cerca y la gente no se tomaba en serio las indicaciones”, señala. Una situación que ha cambiado durante las últimas horas tras el anuncio de la declaración del estado de alarma. “El anuncio se realizó sin ningún tipo de aclaración, ni pautas, ni consecuencias generando un estado de incertidumbre que genera miedo y desorientación”, admite la experta.

De hecho, el acopio de alimentos básicos para prepararse para lo peor se ha extendido entre la ciudadanía y las fotografías de lineales y estantes vacíos a través de las redes sociales han contribuido a expandir este estado de nerviosismo generalizado. “Si no tengo muy claro cuándo, dónde ni cómo van a sucederse los acontecimientos me dejo llevar por mi instinto que me dice que tengo que atesorar bienes de primera necesidad por si asaco”, continúa.

NOTICIAS RELACIONADAS Las empresas tendrán que seguir pagando de momento a sus trabajadores

A esta situación también ha contribuido un exceso de informaciones contradictorias que se han ido percibiendo día tras día desde el inicio de esta crisis, algo que se traduce en un aumento de estos niveles de incertidumbre: “Al principio nos decían que no ocurría nada, que era una simple gripe y que afectaba a un sector muy concreto de la población, pero de repente se empezaron a cerrar establecimientos, colegios y universidades. Si nos decían que no era más que una gripe ¿por qué tanta alarma?”, ejemplifica. Es precisamente ante este desequilibrio entre lo que nos llega y lo que realmente vemos que ocurre a nuestro alrededor cuando la población intuye que la situación de emergencia es real.

Sin embargo, en el caso del coronavirus se dan otros factores que incrementan los niveles de incertidumbre de la población con respecto a otras situaciones de emergencia. “Cualquier emergencia va a generar incertidumbre, descontrol y una total incapacidad para gestionar la situación. Sin embargo, en este caso se añade el hecho de que se trata de un fenómeno descontrolado, en aumento. No saber lo que va a pasar incrementa los niveles de pánico e incertidumbre”.

Además, Maluenda recuerda que existe un sinfín de realidades objetivas que se añadirán a este problema global y que dependerán de cada caso persona. “Por ejemplo quienes tengan personas a su cargo o el colectivo de autónomos o pequeñas empresas que ven añadida a esta situación otra complicada realidad, algo que les genera un extra de rabia, frustración, angustia y estrés”, explica la experta.

La importancia de mantener la calma

A pesar de que la crisis del coronavirus mantiene en jaque a la población mundial, se trata de una situación nueva para todos y precisamente por eso, como explica Maluenda, “mantener la calma es imprescindible”. “Es importante no dejarse llevar por el pánico y tratar de utilizar el sentido común atendiendo a las indicaciones oficiales. Es una cadena y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para tratar de cuidar a los otros”, añade.

Además, la experta aconseja aprovechar estos días para “hacer cosas en casa, hay muchas opciones para pasar el tiempo en el hogar”, así como hacer una lista de alimentos y víveres para ir controlando lo que realmente se necesita en cada caso, evitando generar situaciones de angustia y caos.

Últimas noticias sobre el coronavirus

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus