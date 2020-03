Juan Antonio Abascal: "No está comprobado que el coronavirus sea capaz de atravesar la barrera placentaria"

El zaragozano Juan Antonio Abascal es especialista en Medicina Preventiva y premio europeo en esta especialidad. Desde sus más de cuatro décadas como experto en esta materia responde a las preguntas y dudas que le plantean los lectores de HERALDO sobre el coronavirus. Lo primero que hace al comenzar a responder a las cuestiones es un "llamamiento a la responsabilidad" de los ciudadanos, que, recalca, son "los protagonistas de su salud" y "corresponsables de tomar todas las medidas que apunten las administraciones y que su propio sentido común les indique".

Hola, buenos días. Desde las autoridades se está enviando un mensaje de tranquilidad, pero sin embargo se están tomando medidas muy drásticas, como son los cierres de los colegios que crean alarma. ¿No es un poco incoherente? José Angel

En absoluto. Esta enfermedad es nueva de la cual no teníamos conocimiento, se ha actuado en función de la información disponible, el análisis de la misma e intentando cubrir el máximo riesgo de la población. Cada 24 horas cambian las medidas a tomar. España es la duodécima potencia del mundo, con uno de los mejores sistemas sanitarios y con una de las mejores leyes de protección civil del mundo. Tomar medidas no quiere decir en absoluto ir en contra de la tranquilidad, sino al revés, intentar aumentar la tranquilidad de la gente y transmitirle este mensaje. Detrás de cada español hay un sistema sanitario y unas leyes que nos permiten estar muy tranquilos. Como ciudadanos tenemos la obligación de colaborar.

¿Por qué se están tomando estas medidas de contención que crean tanto alarmismo? Alejandra

En primer lugar, el miedo es libre y cada uno coge el que quiere. Un miedo normal es una indicación de responsabilidad, el pánico es lo que es irresponasable. Las medidas de contención que se toman siguen un índice de progresión lógico y racional en funcional de la gravedad y difusión del coronavirus.

¿Se convertirá el coronavirus en una enfermedad crónica en los próximos inviernos como ocurre ahora con la gripe A? Cristina

Es muy posible, pero para entonces seguro que tenemos ya la vacuna. La segunda parte es que la gente se la ponga.

Usted, por cierto, vivió muy de cerca la epidemia de la gripe A, ¿hemos aprendido de ella? ¿es comparable con el coronavirus? Marta

Aprendimos todos mucho. En primer lugar a no confudirla con otra cosa y, segundo, a tomar las medidas que hicieron falta y con perspectiva a saber en qué nos equivocamos y procurar no volvernos a equivocar en cualquier tipo de infección provocada por un virus respiratorio, como es el caso. No tienen nada que ver un virus con el otro en cuanto a su estructura. El covid-19 es una enfermedad nueva.

¿Les preocupa la mutación del virus? No sé si es una buena señal que en China hayan empezado a reducirse las cifras de fallecidos y contagiados. Ernesto.

Es muy buena señal la reducción de casos nuevos en China, aunque no debemos olvidar que las condiciones de las sociedades china y española no son extrapolables. Hay que tener muy claro que la mutación más, que preocupar, ocupa a los profesionales sanitarios y responsables a buscar una solución mediante vacunas. Es un tema muy importante de investigación y desarrollo.

¿Se frenará el coronavirus con el calor? Cristina, muchas gracias.

En un mundo globalizado hay que recordar que cuando es verano en el hemiferio norte es invierno en el hemisferio sur. En Asia hay época seca y de monzones. Si la línea de viajes internacionales continúa y viene gente que tiene el coronavirus en el hemisferio sur la posibilidad de contagio sigue existiendo. Al haber pasado nosotros el invierno y el coronavirus tendremos recuerdo cronológico y unas defensas que hasta ahora no teníamos porque es una enfermedad nueva.

Por problemas de espalda el traumatólogo me recomendó realizar natación pero mi duda es si estaré más expuesto al contagio dentro del agua de la piscina. José Manuel

Para nada. Esté tranquilo. Las piscinas públicas tienen una concentración de cloro suficiente. En todo caso, las autoridades públicas si hace falta elevar esta concentración lo harán. El cloro, la lejía, es un gran desinfectante.

¿El sudor transmite el coronavirus? Lo pregunto que suelo acudir diariamente a un gimnasio y no sé si es recomendable o no que lo continúe con esta práctica. Pilar

Tranquila Pilar, por el sudor no se contagia y el agua de las duchas tiene cloro. La mejor recomendación en los gimnasio es no compartir taquillas ni ropa y guardar la distancia de dos metros.

Si usted pudiera elegir ¿preferirá contagiarse con el covip-19 o con el virus de la gripe A?

Si me diesen a elegir, siempre la gripe A porque frente a esa tengo anticuerpos y hay una vacuna antigripal. Contra el coronavirus seguro que no tengo anticuerpos. Por su puesto, si pudiera ninguna de las dos. Optaría por un buen libro en mi casa con la gente que quiero.

Tengo 28 años y estoy embarazada de 17 semanas, sin ninguna patología previa y además tengo una niña de 2 años y medio que ahora está con bronquitis y está siendo controlada por su pediatra, ¿qué nos podría pasar si nos contagiamos? Irene

Irene, en primer lugar es muy difícil que se contagie si sigue las recomendaciones. Además, su niña está controlada por el pediatra. No está comprobado, para nada, que el covid sea capaz de atravesar la barrera placentaria y, por tanto, de hacer una transmisión vertical madre-hijo. El coronavirus no tiene que ver nada con la listeria.

