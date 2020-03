Varios cargos de Vox en Aragón se ponen en cuarentena tras el positivo de Ortega Smith en coronavirus

Varios cargos de Vox de la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca se pusieron ayer en cuarentena tras confirmarse el positivo del secretario de Organización, Javier Ortega Smith, en coronavirus. Todos asistieron el domingo al congreso de Vistalegre, que reunió a 9.000 personas.

En esta situación se encuentra el único diputado de Vox en la DPZ, Carlos Rodrigo, y dos de sus asesores. Fuentes del partido confirmaron que los tres se encuentran en sus respectivos domicilios y que, por el momento, "no presentan síntomas". "Están expectantes. Se quedarán unos diez días en casa para comprobar cómo se desarrollan las circunstancias y ver si alguien ha podido incubar el virus", explicaron.

Al no presentar tos, fiebre o dificultad para respirar no se les han hecho las pertinentes pruebas. La previsión, en todo caso, es que Rodrigo no asista al pleno de este miércoles ni a las comisiones que haya la próxima semana y media, una decisión con la que el partido de extrema derecha pretende "dar ejemplo dentro de la Administración" y evitar que existiese cualquier posibilidad de contagio.

También se han autoimpuesto una cuarentena los concejales Julio Calvo y Carmen Rouco. El primero aseguraba este martes estar tranquilo y que había pasado la tarde "leyendo, viendo la televisión y navegando por internet". Estará acompañado por su mujer, que también asistió al congreso de Vistalegre. "Hemos llamado al 061 y estamos a la espera de instrucciones. Por ahora, no presentamos síntomas", afirmó. Dichas instrucciones serán claves para establecer el periodo de cuarentena. "Si se alarga, pediremos que se suspendan las comisiones y el pleno de finales de mes. Aparecer por el Ayuntamiento en estos momentos sería una irresponsabilidad por nuestra parte", expuso.

"Cansancio, tos y fiebre"

En la provincia de Huesca, el concejal de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Laborda, permanece en casa a la espera de pruebas. este martes, tras la reunión de la Junta de Gobierno municipal, empezó a sentirse mal, con "cansancio, tos y fiebre". Al cierre de esta edición, estaba a la espera de la visita del 061 en su domicilio.

Las medidas de prevención de estos cargos públicos contrastan con la postura del presidente de Vox-Zaragoza, Santiago Morón; el portavoz del grupo en las Cortes, David Arranz, y la diputada Marta Fernández, también presentes en el congreso en el que se reeligió a Santiago Abascal. Fuentes oficiales del partido aseguraron que los diputados iban a mantener su agenda pese a haber asistido al acto de Madrid y haber compartido estrado con Ortega Smith. Arranz acudió por la mañana a la comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, aunque Fernández no lo hizo por la tarde en la de Hacienda por motivos personales "que nada tienen que ver con el coronavirus". De hecho, su intención es asistir con normalidad al pleno previsto mañana y pasado.

Tampoco se ha aclarado en qué estado se encuentra el diputado por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, Pedro Fernández, uno de los dirigentes más cercanos a Ortega Smith, ambos concejales de Madrid.

Medidas en Podemos

Vox no ha sido, en todo caso, el único partido que ha tomado medidas contra el coronavirus. Podemos, siguiendo las instrucciones del Gobierno central -que insta a suspender aquellos actos que congreguen a más de mil personas- suspendió su tercera asamblea ciudadana, una decisión que, en cualquier caso, no afectará al desarrollo de las votaciones previstas al ser un proceso telemático. Esto permitirá, como destacó el secretario de Organización, de la formación, Alberto Rodríguez, que siga su curso con normalidad y que los resultados puedan publicarse "en las fechas previstas".