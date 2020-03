Laurens Klerk: "La apuesta es la implantación de tecnologías digitales en toda la cadena de valor"

¿En qué situación está Europa en materia de innovación en el sector agrario?

Yo creo que Europa está bastante bien en este aspecto. Si hablamos de agricultura 4.0, quizá Estados Unidos y Australia están un poco más avanzados, pero en otras materias como agroecología nosotros estamos por delante. Aunque la situación sea algo diferente en cada país, en Europa hay mucha innovación. Se está experimentando con nuevos paradigmas.

¿Cuáles son esos nuevos paradigmas en los que se está trabajando?

En este momento el principal es la agricultura 4.0. La apuesta es la implantación de tecnologías digitales en todos los puntos de la cadena de valor, desde la medición de datos meteorológicos en la explotación, hasta en la comercialización, midiendo el comportamiento de los consumidores, a través de aplicaciones, el internet de las cosas, empleo de robots… Otro paradigma son los sistemas de producción de alimentos no convencionales, como proteínas o leche sintética, alimentos a base de algas… Esto implica que los sistemas de producción y comercialización no pueden ser convencionales y hay que estudiarlos. Un tercer eje es la agroecología y la agricultura circular, basándose en producciones mixtas de vegetales y animales.

¿La transferencia de conocimiento en el sector agrícola debe cambiar?

En muchos casos el conocimiento es un conjunto de saberes, entre ellos, ese que se transmite de padres a hijos, que es muy importante. También lo es el que los productores obtienen de otros productores. Por supuesto, otra fuente de conocimiento es el que procede de la ciencia y la academia, que a veces llega al productor a través de intermediarios, como empresas del sector. En ocasiones, este conocimiento está algo más escondido, ya que los productores lo aplican en el momento del uso de esos insumos. Por eso, no podemos hablar de la transferencia de conocimiento como algo lineal, sino global.

El sector agrícola en España se está manifestando por su situación. ¿La innovación puede ser parte de la solución de esta situación?

Depende de en qué se innova. Si la innovación se encauza hacia la reducción de costes, pero el resto de los agentes de la cadena no hacen nada, no habrá solución. Creo que la innovación debería ser más organizacional o institucional, refiriéndome a las reglas del juego. Se deben modificar los modelos de acuerdo de comercialización para hacerlos más transparentes, buscar sistemas alternativos de ventas… Así sería más fácil acercarse a una solución. Los productores deberían organizarse mejor para tener más fuerza en las negociaciones.

¿El modelo holandés, calificado como ‘milagro’ puede ser exportable a otros países?

Las claves de este denominado modelo ‘milagro’ pasan por la capacidad de innovar de algunos productores y por una completa colaboración de la administración. Eso es replicable, pero el modelo debe ser de productividad y no de ‘productivismo’. Este sistema tiene limitaciones y aristas, por eso se están buscando alternativas como la agricultura 4.0 o cadenas de valor más cortas, es decir, agricultura de proximidad. Las instituciones deberían desincentivar los sistemas tradicionales y dejar de transmitir mensajes contradictorios y ambiguos. No se puede pretender impulsar las energías renovables y no tomar medidas como gravar el diésel, porque el mensaje es contradictorio. En estos momentos, no hay claridad sobre cuál queremos que sea el futuro de los sistemas alimentarios.

En España hay una baja oferta formativa para el sector agrario, ¿qué se puede hacer para que crezca?

Creo que un factor clave es la percepción que se tenga del sector agrario. Si la imagen que se transmite es de un sector que no es rentable, que causa problemas medioambientales… evidentemente no va a atraer a nadie. En Holanda sucedía algo parecido y, tras un proceso de reflexión, se cambió el foco. La agricultura pasó a formar parte de cuestiones más trascendentes como la alimentación y el medio ambiente y a verse como una herramienta para progresar en estos ámbitos. Así se logró atraer a estudiantes con otras inquietudes.

Perfil

Experto internacional Laurens Klerk (Schijndel, Países Bajos, 1977) es doctor en Comunicación e Innovación por la Universidad de Wageningen. Aunque inició estudios de ingeniería agrícola, no llegó a concluirlos. Es un experto internacionalmente reconocido en el ámbito de la innovación agrícola.