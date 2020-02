La mitad de los Erasmus aragoneses en Lombardía y Véneto deciden regresar

La expansión del coronavirus por el norte de Italia ha provocado que al menos 25 de los alumnos de la Universidad de Zaragoza que están cursando un Erasmus en el citado país hayan decidido regresar a Aragón. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Francisco Beltrán, detalló este miércoles que el campus público aragonés cuenta con 247 estudiantes en Italia, 51 cursando parte de sus estudios en la zona más afectada (Lombardía y Véneto).

«Al menos 25 de ellos han optado por regresar, pero esto no quiere decir que abandonen el Erasmus», explicó. Esta decisión la tomarán en las próximas semanas, dependiendo del devenir de la situación. No hay que olvidar que varias de las universidades situadas en estas localidades «han cerrado y es posible que no continúen con su actividad en un tiempo». No obstante, Beltrán subrayó que si finalmente se decantan por no volver a Italia, se hará todo lo posible para que puedan continuar sus estudios en Aragón «con la menor incidencia».

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación recordó que están en contacto permanente con los alumnos y sus familias, además de con el Gobierno de Aragón para conocer cualquier modificación en las recomendaciones sanitarias. De hecho, dentro del campus se ha creado un ‘minigabinete’ para gestionar estas cuestiones. Al mismo tiempo, señaló que el «escenario» ocasionado por el coronavirus no deja de ser una «modalidad más de gripe», pero sin la vacuna y la medicación correspondientes.

La Comisión Europea (CE) anunció el miércoles que «los gastos de repatriación justificados serán aceptados como excepcionales» para aquellos estudiantes con estancias en las regiones de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romaña. En estos casos se podrá aplicar la cláusula de «fuerza mayor» que existe en los convenios que firman los centros educativos. Desde la Universidad de Zaragoza señalaron que, de momento, no tienen previsto activar esta opción, aunque recalcaron que estarán atentos a la evolución por si finalmente es necesario utilizarla.

La CE también señaló que los países que participan en este programa podrán cancelar o posponer la visita de estudiantes procedentes estas regiones italianas.