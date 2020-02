Formatea espera una inserción laboral del 70% en el sector TIC para 121 jóvenes

Una inserción laboral mínima del 70%. Ese es el principal objetivo de Formatea, un programa de Tecnara, Fundación Ibercaja, Inaem y Bluemedia, para formar a los jóvenes aragoneses en el sector TIC. En total, 121 jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años serán parte de estos cursos. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 778.000 euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo, ofrece cinco planes para formar distintos perfiles. Los dos principales se centran en formar a programadores de aplicaciones web o a expertos en Internet de las cosas, mientras que el resto de cursos más breves ponen su atención en la próxima implantación de Amazon Web Services en Aragón y se orientan a la nube de Amazon.

Así, Diego Orta, vicepresidente de Tecnara, ha precisado que la situación es que la mayoría de las empresas del sector "no pueden satisfacer los puestos técnicos". "La demanda es muy superior a la oferta", ha añadido. "Es un programa eminentemente experimental con teoría y práctica en el que los profesores son profesionales en empresas tecnológicas", ha detallado Orta, quien ha hecho hincapié en esta cuestión debido a que la formación educativa no puede adaptarse a los "rápidos cambios del sector" y así se alinean los contenidos con los objetivos de la industria. Asimismo, el vicepresidente de Tecnara ha querido resaltar que en estos cursos trabajan con perfiles no tecnológicos.

"Es un proyecto de orientación y empleabilidad tecnológica", ha señalado Mayte Santos, jefa de Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja. "El auge de la digitalización demanda perfiles muy concretos y en España se piden más de 14.000 empleos de este tipo y con estos proyectos tecnológicos queremos poner nuestro granito de arena", ha añadido. De esta manera, "121 jóvenes alcanzarán su primer puesto en el sector tecnológico". "Un puesto al que a priori no tendrían oportunidad de acceso", ha precisado.

Los jóvenes interesados pueden inscribirse a través de la página web www.formatea.eu y las actividades comenzarán en marzo de 2020 y terminará sus cursos en junio de 2021. En la presentación, que ha tenido lugar en la sede de Fundación Ibercaja, también ha estado presente Sergio Muñoz, director comercial de Medios Regionales de Bluemedia.