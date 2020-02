Así ven Benasque, Jaca y Sallent la candidatura olímpica conjunta

La previsible confirmación de una iniciativa catalano-aragonesa para presentar una candidatura conjunta con la que optar a la organización de unos Juegos Olímpicos de Invierno ha sido acogida con satisfacción en el Valle de Benasque, aunque no exenta de una cierta prevención hasta conocer el proyecto definitivo. Mientras, en Jaca y Sallent esperan que

Así lo reconoce el alcalde benasqués, Ignacio Abadías, recordando que el anterior proyecto conjunto en que se implicaron Aragón y Cataluña para optar a la organización de los Juegos dejaba en principio totalmente fuera al valle de Benasque y que fueron las críticas generalizadas llegadas desde Ribagorza y de otras zonas del Alto Aragón central y oriental las que obligaron a tener en cuenta a la estación de Cerler como posible sede olímpica.

"Ahora tenemos una cierta prevención con esos antecedentes y consideramos que hay que conocer en profundidad el actual proyecto en el que se está trabajando, que por las noticias que nos llegan está todavía muy verde, y en el que sí parece que se contempla realizar pruebas de fondo en los Llanos del Hospital aunque no sabemos si pretende incluir Cerler como sede olímpica", comenta el primer edil benasqués para quien, no obstante, esta candidatura "no puede ser sino positiva para todo el sector de la nieve pirenaico".

Más optimista es José María Ciria, el presidente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, que apunta que -"por lo que ha ido apareciendo en los últimos meses en los medios de comunicación catalanes"- el Valle de Benasque y sus instalaciones deportivas sí han sido ahora tenidos en cuenta "desde el primer momento" en el proyecto de esta nueva candidatura conjunta. "Estoy seguro de que nuestra zona es un gran activo para este proyecto porque, posiblemente, este sea en conjunto el mejor destino de nieve del país", comenta Ciria.

Así mismo, recuerda la proximidad de Benasque con el Valle de Arán, "que, en buena lógica, sería el epicentro de buena parte de las pruebas programadas y tendría en nuestras instalaciones de alpino, nórdico y travesía un excelente complemento", y entiende que esta candidatura sería una "excelente oportunidad" para mejorar las comunicaciones viarias entre ambos valles vecinos que en los últimos años comparten iniciativas de desarrollo como el proyecto Poctefa.

Por su parte, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, conocía la noticia de la mano del consejero de Educación, Cultura y Deporte, que le ha trasladado que había mantenido conversaciones con el COE y que el Gobierno de Aragón deberá estudiar posible candidatura conjunta. Respecto a si Jaca se sumaría a dicha candidatura, el primer edil ha explicado que “sería todo Aragón” y que la capital jacetana “podría tener su papel”, pero habría que ver diferentes cuestiones sobre las repercusiones. No obstante, Ramón cree que debe ser el Gobierno de Aragón el que establezca las pautas de la posible candidatura.

Y el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha mostrado su sorpresa y también su escepticismo por la noticia de la candidatura conjunta. No obstante, opina que si sirve para que “el cuatripartito del Gobierno de Aragón apueste por la nieve, será bienvenida, pero me parece algo poco probable”. Además Gericó no concibe una candidatura “sin un apoyo fuerte a los deportes de nieve” y a sus deportistas.