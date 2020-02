Marta Tena Briceño: "Me gustaría inspirar a mucha gente a salir de la anorexia"

Ha escrito el libro ‘Y tú ¿quién eres?’... Y usted, ¿quién es?

He salido de la enfermedad, pero intento descubrir dónde encajar en el mundo. Quiero ayudar con la anorexia.Me gustaría inspirar a mucha gente a salir de ella.

¿Y qué es lo que llevó a casi una niña a caer en la enfermedad?

A los 17 tenía bastante peso y empecé a adelgazar. Yo caí tarde, pero se suele hacer mucho antes. Hay un perfil. Son niñas muy perfeccionistas, con baja autoestima, no saben dónde encajar, no saben con quién hablar...

Habrá gente que no lo entienda.

Empecé con instagram y escribí el libro porque a los 16 años juzgaba la enfermedad y a las niñas que la padecían. La vida me puso en mi sitio. Estos trastornos son enfermedades sobre todo mentales.

¿Cuándo se dio cuenta de que estaba enferma?

Empecé a los 17, pero llegué a mi peso más bajo dos años después. Un verano en Inglaterra se me fue de las manos. La clave para empezar a recuperarse es darse cuenta de que no lo tienes controlado. Llegué a pesar 42 kilos.

Uf... ¿42 kilos?

Recuerdo estar tan baja de peso, que iba a veces por la calle y me tenía que sentar. Acabé llevando regaliz con sal en el bolso. Pero llega el momento de que no lo quieres comer porque engorda.

Es una enfermedad en la que sufres tú y la gente de alrededor.

Era una de las cosas que me agobiaba en la recuperación.Quería estar bien, pero no podía. He llorado muchas veces en la cama.

¿Alguien con anorexia llega a recuperarse por completo?

Hay un 60% que se recupera totalmente.Es más fácil que las depresiones vuelvan a aparecer, pero tienes herramientas.

¿Qué opina del tallaje de algunas marcas de ropa?

Llegué a no querer pisar una tienda de ropa. Les tenía pánico. Me preguntaban la talla que llevaba y les decía que no la sabía. Ahora, me da más igual.

¿Habría que tomar medidas sobre las páginas web que fomentan estas enfermedades?

Esas páginas crean una comunidad de gente enferma, que quiere estar así. Enseñan 'tips' cómo llenarte, cómo adelgazar o cómo sentirte que estás gorda...

¿Hay recursos para el tratamiento?

No han disminuido, pero cada vez hay más casos para tratar.

¿Qué quiere conseguir con el proyecto ‘Cómete tus miedos’ en Facebook y la página web?

No quiero sustituir a ningún profesional, pero creo que hace falta esta figura. Lo importante es hablar, saber que no te juzgan. Hay chicas que contactan conmigo. Mi psiquiatra dice que una de las formas de prevención más importantes es hacer una comida al día toda la familia. Para estar juntos.

Y el lunes 17 organiza un foro en el Paraninfo sobre este tema.

Vendrá Monserrat Graell, presidenta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de Conducta Alimentaria, y representantes de las entidades de aquí. Presentaré el libro, cuya recaudación irá dirigida a un proyecto sobre estas enfermedades.