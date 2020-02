Sanidad retira las bases y pizzas de la empresa 'Pizzaragon' por no garantizar la seguridad alimentaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha retirado del mercado las bases y pizzas de la empresa 'pizzaragon' por no garantizar la seguridad alimentaria.

La organización ha adoptado esta medida después de haber sido informada por las autoridades sanitarias de Aragón, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la comercialización clandestina de pizzas y bases de pizzas, a través de un canal de venta por internet 'pizzaragon.es', que según la información de la propia web, disponía de ocho obradores en España.

El Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental de Aragón tuvo conocimiento de la incidencia en el transcurso de las labores de inspección en un establecimiento de restauración, y lo puso en comunicación de AESAN.

Desde la agencia se aplicaron los correspondientes protocolos de actuación para el control oficial del comercio electrónico de alimentos, comprobándose que la página web no cumplía los requisitos de la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Asimismo, y ante la sospecha de clandestinidad, el caso se puso en conocimiento de los servicios del Seprona de la Guardia Civil.

Como resultado de las investigaciones, se localizó el supuesto obrador donde se elaboraban las pizzas, un domicilio particular que no contaba con el preceptivo registro sanitario y que presentaba graves deficiencias higiénico-sanitarias. Se dictaminó de inmediato la suspensión de la actividad alimentaria, así como la declaración de no aptitud de los productos alimenticios encontrados.

Con fecha 11 de febrero se ha recibido la confirmación de la cancelación del nombre de dominio "pizzaragon.es". Además, un día después el equipo de investigación del Seprona de Zaragoza ha facilitado la lista de establecimientos de destino de los alimentos elaborados en las instalaciones precintadas, según la información de que disponen hasta la fecha.

La comercialización de estos productos se ha realizado principalmente a través de establecimientos de restauración de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.

Lo que ha motivado esta nueva alerta de seguridad alimentaria es que se han detectado graves incumplimientos que impiden garantizar la seguridad de los productos elaborados por esta empresa. No obstante, Sanidad ha informado de que trata de una actuación preventiva y no se tiene constancia de "ningún problema" causado por los productos objeto de esta alerta.