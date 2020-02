Lambán asegura que defenderá “con uñas y dientes” Yesa y Mularroya y avisa de que no están en cuestión

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este miércoles en el pleno de las Cortes que defenderá “con uñas y dientes” el recrecimiento de Yesa, Mularroya y todas las obras incluidas en el Pacto del Agua. El presidente aragonés ha avisado durante su comparecencia, solicitada por PP y Ciudadanos, de que no están “de modo alguno” en cuestión, ya que sigue existiendo “una amplísima mayoría social y política”. No obstante, sí se ha abierto a que quienes no defiendan estas infraestructuras puedan exponer su visión en la nueva Mesa de Diálogo del Agua. “Aceptamos con normalidad que dentro de la coalición hay posiciones muy distintas”, ha señalado.

A su entender, la Mesa se ha de abrir “con la voluntad de resolver problemas en proyectos que presentan un panorama incierto”, ya que el Pacto de 1992 “se ha visto superado por las circunstancias”. “No se trata de generar intranquilidad o incertidumbre a agricultores y regantes, sino de llevar tranquilidad a un sistema que lleva años esperando una solución definitiva”, ha dicho en relación a Biscarrués y los regantes de Monegros. El líder autonómico ha subrayado, entre críticas de la oposición, que no es partidario de que se rompan los grandes consensos existentes. “Ojalá se creen acuerdos nuevos”, ha añadido.

Lambán ha afirmado, en referencia al PP, que oponerse al diálogo y a lograr grandes acuerdos supone una posición “retrógrada y antidemocrática”. También ha acusado al presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, de “generar incertidumbre” y “encabezar la cofradía del santo reproche por el territorio” cuando durante la legislatura del PP “se pusieron en marcha cero hectáreas de regadío”.

Beamonte, por su parte, ha asegurado que la propuesta de Lambán “carece de seriedad en las formas y en el fondo”. “Su anuncio ha generado una profunda incertidumbre en el sector primario. Hay que hablar, pero de otra manera”, ha recalcado. El líder popular también ha asegurado que lo único que va a conseguir el cuatripartito es “una división innecesaria y la ruptura del consenso”. “Hacen falta regadíos, no poner trabas a los agricultores. El PP nunca se negará a dialogar, pero entenderá que, con los antecedentes que tiene, el posicionamiento de sus socios y la visión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tengamos muchas dudas”, ha dicho.

El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, también ha instado a no quebrar el consenso existente y a hablar “con claridad” y no para “contentar a todo el mundo”. Ha propuesto, en este sentido, celebrar la primera sesión de la Mesa del Agua el 25 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, y recurrir a la figura del mediador, propuestas que el presidente aragonés se ha comprometido a estudiar.