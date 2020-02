Alquézar presentará alegaciones al proyecto de tirolina en el límite del parque natural de la Sierra y Cañones de Guara

El Ayuntamiento de Alquézar va a presentar alegaciones en contra al proyecto de construcción de una tirolina en su término municipal y en el parque natural de la Sierra y Cañones de Guara. La decisión se tomó este jueves tras la celebración de un pleno y ha sido comunicada a todos los vecinos que están en el grupo de whatsapp.

En su comunicado el Ayuntamiento explica que “examinado el proyecto en profundidad y visto que los vecinos y habitantes de la zona se manifiestan contra la tirolina, este Ayuntamiento ha acordado en pleno alegar en contra por los siguientes motivos: No resulta socialmente sostenible; No es posible garantizar la cesión de los terrenos; No es posible realizar la prestación del servicio público que conllevaría la puesta en funcionamiento y el ejercicio de la actividad de la tirolina”.

Recogida de firmas

El Ayuntamiento hace un llamamiento a los vecinos contrarios a este proyecto para realizar una acción coordinada. Para ello plantean una recogida de firmas. “Es importante que todos vayamos en una única dirección para optimizar los esfuerzos y hacer que la negativa a la ejecución del proyecto quede argumentada de forma correcta por lo que desde el Consistorio se necesita el apoyo mediante firmas de todos aquellos que queráis manifestaros en oposición a la tirolina”.

En este sentido se van a habilitar distintas mesas con hojas en las que aparezcan el nombre, apellido y DNI bajo el mismo encabezado, numeradas y consecutivas para que tengan una validez legal en las alegaciones. Las mesas se instalarán en los bajos del Ayuntamiento –inicio de las pasarelas del río Vero- durante una semana. Asimismo también habrá una mesa este sábado en la Escuela de Montaña con motivo de la reunión que ha convocado la recién creada plataforma Alquézar Sostenible a las 17.30. Además de vecinos, montañeros y profesionales vinculados con el parque natural de la Sierra y Cañones de Guara y con el Parque Cultural del Río Vero han confirmado su asistencia representantes de las asociaciones conservacionistas de avifauna SEO Bird Life y del patrimonio APUDEPA.