La Real Academia de Ciencias apoya a Carlos López Otín por su rigurosa conducta científica

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC) ha emitido una nota de prensa de "apoyo" al bioquímico aragonés Carlos López-Otín y destaca su "comportamiento ético, como su rigurosa conducta científica", después de ser acusado por unas rectificaciones en publicaciones en revistas científicas del grupo Nature, que le retiró hace cuatro meses el ‘Premio de mitad de carrera’ que le concedieron en 2017.

"La RAC no ha encontrado evidencia alguna de fraude en ninguna de las publicaciones firmadas por el profesor Carlos López-Otín, que ha visto cómo su reputación ha quedado impropiamente menoscaba", destacan los miembros del grupo de la Real Academia que se formó para examinar los trabajos publicados.

En este sentido, la RAC ha llegado a la conclusión que en las publicaciones de las revistas ‘J. Biol. Chem’ y ‘Nature Cell Biol’ encontraron "alteraciones en la presentación de las figuras, concretamente las duplicaciones de paneles o carreras de electroforesis, y debería haberse evitado". Pero también tienen claro que esta modificación podía haberse detectado en los controles iniciales de calidad técnica que suelen realizar todas las revistas científicas, antes de publicarse.

Este argumento también lo defendió el mismo catedrático de Bioquímica en la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, en una entrevista a HERALDO: «Cuando me concedieron el premio de la revista ‘Nature’, llegaron miles de tuits a su web para que no me lo dieran. Tuvieron que bloquear su dirección. Denunciaban errores que eran irrelevantes desde el punto de vista científico. Los arreglamos y no cambió el resultado de la investigación, pero dio igual».

Los miembros de la RAC determinan ahora que las citadas alteraciones en las figuras "no significan, en ningún caso, un intento de modificar las conclusiones científicas de los artículos". De hecho, concluyeron que en ninguno de los procesos cuestionados se encontraron defectos. "La imposición de una retractación no se justifica en ningún caso", apuntaron.

Los integrantes de la Real Academia de Ciencias "se siente en la obligación de hacer pública la presente nota en apoyo del profesor Carlos López Otín". Asimismo, la RAC valoró los principales logros científicos del bioquímico sabiñaniguense como la identificación y caracterización funcional de 63 nuevos genes humanos importantes en cáncer; la participación con el doctor Chris Overall en el establecimiento del concepto de degradoma; la construcción de modelos de ratones modificados genéticamente disponibles, que ahora están en laboratorios de todo el mundo y uno sirve para desarrollar terapias frente al envejecimiento prematuro; y su contribución en consorcios para enfermedades humanas y genómica del cáncer que siguen siendo absolutamente válidos.

Magnitud del daño causado

Los científicos españoles aseguran que la "magnitud del daño que se le ha infligido" (además del premio retirado, sufrió el boicot de su trabajo al aparecer infectados los 6.000 ratones modificados genéticamente en su laboratorio ) "no guarda proporción con la naturaleza de los errores cometidos en los artículos".

Por eso, la RAC llama a hacer "una clara distinción" entre lo que puede considerarse un error de presentación o una alteración sin consecuencias y los auténticos fraudes científicos.

El bioquímico aragonés prefirió ayer no manifestarse sobre la declaración de la Real Academia de Ciencias. En los últimos meses ha escrito dos libros que todavía no van a salir publicados, después de que su estreno el año pasado, ‘La vida en cuatro letras’ (Editorial Paidos) ha sido uno de los más leídos en Aragón.