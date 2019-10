La Universidad apoya a López Otín ante la retirada del premio de 'Nature'

El pasado 25 de septiembre, la revista 'Nature' hizo pública la retirada del 2017 Nature Awards for Mentoring in Science otorgado al cintífico y profesor Carlos López Otín. La revista señalaba que la decisión se tomaba tras haberse detectado problemas de integridad en las imágenes de uno de los trabajos en los que es coautor. Según la publicación, la retirada de esta galardón no pone en tela de juicio la trayectoria desempeñada por el científico español.

Ante estos hechos, el Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza ha hecho público un comunicado en el que señala que "el doctor López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza desde 2015 en razón a su indiscutible calidad docente y científica reconocidas nacional e internacionalmente, así como a su estrecha vinculación con Aragón, a la colaboración con esta Universidad y a su destacada dimensión y trayectoria personales. Los motivos que en su momento fundamentaron el reconocimiento y ahora la retirada del premio por parte de la revista 'Nature' responden a criterios propios y específicos aplicados por un jurado, que en ningún caso enjuicia la relevancia de la investigación de López Otín".

La comunicación de la Universidad prosigue señalando que "como han acreditado comités de ética científica, los eventuales errores de estudios aislados, en modo alguno invalidan la solvencia, trascendencia y significación de los resultados publicados, que han sido no sólo validados por la comunidad científica, sino confirmados también por múltiples estudios de laboratorios independientes que, con base en las aportaciones del profesor López Otín, se han publicado posteriormente".

Y la institución concluye señalando que "en razón a lo expuesto, desde el Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza queremos manifestar de nuevo y con la más absoluta convicción, nuestro pleno apoyo al profesor López Otín, que ha acreditado desde hace tiempo su relevancia y excelencia investigadora ampliamente reconocida por la comunidad científica internacional y que lo sitúan hoy en una posición destacada".