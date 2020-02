El PAR pide "hablar, pero no paralizar" las obras del Pacto del Agua y CHA, revaluar "todo"

PAR, Podemos y CHA, socios de Gobierno del PSOE de Javier Lambán, coincidieron ayer en la necesidad de hablar sobre el Pacto del Agua. Cada uno, no obstante, parte de un extremo, con los aragonesistas en contra de paralizar las obras ya en marcha y los nacionalistas a favor de revaluar todos los proyectos, incluido el recrecimiento de Yesa.

Su portavoz, Joaquín Palacín, recalcó que la postura de CHA "no se ha movido ni un milímetro". "Hay obras que no compartimos y con las que no estamos de acuerdo", subrayó. En su opinión, la situación "es diferente", ya que las condiciones "han cambiado" y hay proyectos que siguen judicializados. "Es una buena medida que todos los implicados se sienten y planteen acuerdos", añadió.

Por contra, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, destacó que las obras ya en marcha nacen del consenso y tienen presupuesto. Para el vicepresidente de Aragón, la Comunidad no puede renunciar a un bien tan escaso como el agua. "Si predicamos sobre la lucha contra la despoblación y no conseguimos regadíos y que se desarrollen las obras que están acordadas estamos defraudando a mucha gente", dijo.

Sobre los proyectos judicializados, instó a que se resuelvan "en los tribunales", una tesis contraria a la defendida por los otros dos socios, que recuerdan que los millones presupuestados para Biscarrués podrían haber ido a otras obras o infraestructuras.

En la mesa, en todo caso, "no se vetará ninguna infraestructura". Lo aseguró el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, que hace apenas unas semanas reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez descartar la construcción de Biscarrués, paralizar el llenado de Mularroya y renunciar al recrecimiento de Yesa.

Para Escartín, el reto climático obliga a "plantear obras hídricas eficaces, adecuadas y que no supongan un despilfarro económico". Cree, asimismo, que los regantes tienen que participar. "Su voz es muy importante para ver qué necesidades existen y cuáles son las obras más eficaces en el escenario actual", aseveró.

El PP, en cambio, endureció el tono y aseguró que no se sentará en la mesa, ya que, según su portavoz en materia de Agricultura y Medio Ambiente, Ramón Celma, el acuerdo actual es "el mejor para el territorio" y "no hay necesidad de revisarlo". "No tenemos ningún interés en negociar más allá de lo pactado en 1992", dijo.

Cs, por su parte, registró una petición de comparecencia para que Lambán "dé explicaciones" en las Cortes e instó a respetar el "consenso" del pacto actual.