Más parecidos a Estados Unidos que al modelo europeo

La brutal reconversión a la que está sometido el sector lácteo desde el fin de las cuotas lecheras aún se deja sentir con un continuo goteo de cierre de explotaciones que no cesa. Lo dicen los números. Si en 1988 había cerca de 250.000 vaquerías en toda España, el pasado año apenas se contabilizaban 14.776. Un descenso del que no se ha librado Aragón. En la Comunidad llegó a haber 3.340 explotaciones, que sumaban unas 12.000 cabezas. Pero eso fue allá por 1982. Actualmente apenas quedan medio centenar de explotaciones.

El censo, sin embargo, tiene una historia muy distinta. Porque hace poco más de una década, la media de animales por explotación era de siete cabezas. Ahora, según los datos que recoge el estudio realizado por COAG, las granjas tienen un promedio de 57 cabezas, una cifra que no refleja la realidad de comunidades como la aragonesa donde el número de animales por vaquería (en total hay 16.324 vacas lecheras) se eleva a 213, un registro solo superado por Murcia (243) y Valencia (284).

No sucede igual en Europa -la media se sitúa en 33 ejemplares-. Para encontrar un escenario similar hay que viajar hasta Estados Unidos, donde el promedio de animales por granja es de 251.

Este escenario explica también que, a pesar de haber menos explotaciones -pequeñas, por supuesto- la producción de leche no ha dejado de aumentar. Se ha pasado de los 5,4 millones de toneladas en 2000 a los 7,1 millones que se contabilizaron en 2018. Pero, como advierte el estudio, no solo se produce más leche con menos explotaciones, sino que, además, "las granjas con mayores crecimientos suelen estar ahora situadas en regiones que tradicionalmente no han sido productoras de leche, pero son más accesibles a la recogida del producto por parte de la grandes empresa", explican desde la organización agraria. Es el caso de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón. Hay que destacar que en la Comunidad se encuentra la mayor y más tecnificada explotación de vacuno de leche de España, con un censo de 6.500 animales. Pero Granja San José, situada en la localidad oscense de Tamarite de Litera, no es un recién llegado -tiene 70 años de historia- ni ha avanzado al calor de fondos de inversión o del capital de grandes grupos internacionales, sino por el esfuerzo de la familia Pont, que la fundó en 1951.