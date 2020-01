La ACT premia al primer bebé de Tarazona nacido en 2020

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) ha entregado este martes el premio para el primer bebé turiasonense de 2020 que se registró en el Juzgado de la ciudad. Se trata de Amaya Jiménez Troya, nacida el pasado 6 de enero en el hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra).

Fue un regalo de los Reyes Magos para sus padres Charlie y Daniela. La familia reside en Tarazona, aunque los progenitores son originarios de Ecuador. “Después de ver la cabalgata, por la noche empecé con las contracciones. Sobre la una de la madrugada me empezaron a doler y nos bajamos a Tudela, donde me dijeron que estaba ya para dar a luz. Fueron cinco minutos, sin epidural y no me tuvieron que dar puntos, al día siguiente ya estaba recuperada. La niña, de momento muy bien, comer y dormir, como todos los bebés”, recuerda Daniela Troya, la madre de la pequeña.

Ambos tienen 22 años de edad, y el papá disfruta ya de un permiso de paternidad de doce semanas. “Cuando fuimos a registrarla ya nos dijeron que era la primera de Tarazona. Este premio es una gran ayuda que nos dan, y es muy bonito recibirlo. Seguro que lo primero que cogeremos serán pañales, y ropita”, adelanta Charlie Jiménez, el padre de la niña.

La ACT puso en marcha hace catorce años la campaña 'Un regalo ACT bajo el brazo'. En esta edición han participado un total de 23 establecimientos, que entregan un vale de compra de 20 euros cada uno de ellos. Hay fotógrafos, supermercados, joyerías, tiendas de moda y complementos, una tienda de chucherías y hasta una peluquería “para realizar el primer corte de pelo del bebé”, según explica la gerente de la asociación, Ana Tarazona.