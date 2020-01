Andorra clama por el empleo: "Visibilidad, concreciones y transición justa"

La manifestación, que lleva por lema ‘Transición o traición. Andorra por la defensa del empleo’, quiere ser un toque de atención que visibilice que la protesta sigue viva. Las entidades convocantes (CC. OO., UGT, Plataforma Subcontratas, Comité de Empresa de la Central y Amepea) exigen que la transición sea "realmente justa" y por eso piden concreciones y hechos en los últimos cinco meses de vida de la central y que los planes, promesas y anuncios sean realidad.

"Queremos nombres de esas empresas que dicen que van a venir y que alguien responda por los trabajadores que el 1 de julio vayan al paro", dijo ayer el secretario general de la Unión Comarcal de CC. OO. en Andorra, Antonio Jiménez.

Menos generalidades se le piden también mañana a Endesa en el plan de acompañamiento al cierre de su central térmica. El programa que plantea la eléctrica contempla una inversión de 1.427 millones de euros y la creación total de 4.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2026 para construir la planta solar más grande de Europa. Se trata de empleos que necesitarán formación específica y para ello Endesa promueve también diferentes cursos de formación. Después, en la fase de mantenimiento y explotación de las placas solares, la elécrtrica prevé 140 empleos fijos. Los sindicatos hacen una valoración positiva pero piden más. "En la teoría no es un mal plan pero no concreta en aspectos como el empleo y no sabemos si contará con personal propio, de subcontratas o con quién", añadió el secretario provincial de UGT, Alejo Galve.

La formación, pendiente

Desde la plataforma de las subcontratas siguen con la incertidumbre de su futuro y no entienden tampoco el motivo por el que no se ha iniciado la formación para los nuevos proyectos de Endesa en renovables. "Hicimos las inscripciones en el Inaem, según se acordó hace meses con la consejera de Industria, Marta Gastón, así que lo tienen fácil para contar con nosotros", valora uno de los portavoces, Nicolás Bespín, que recuerda que la de este sábado "es la primera manifestación de 2020 porque la situación es límite, pero no será la última si no hay soluciones".

Los convocantes valoraron ayer de forma positiva que Teresa Ribera siga como ministra ya que "dará continuidad a todo el proceso que ella inició". No obstante, le piden concreciones y le recuerdan que la transición de momento no está siendo justa, un toque de atención al que se suman desde la plataforma de las subcontratas. "Ya ha habido despidos en estos meses", dijo uno de los portavoces, Bespín, que también reclamó el espacio de las empresas auxiliares en el plan de transición. "Queremos ser partícipes y aportar, porque hemos sido parte de la producción de la central", concluye.