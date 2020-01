Una pensionista, una media jornada y una familia numerosa: el desafío de cumplir el presupuesto navideño

Carmen Ledesma, de 73 años, dice ser "muy estricta" con los gastos. Su pensión de viudedad da para lo que da, así que la planificación económica mensual es fundamental. Sin embargo, en Navidad es difícil ajustarse al milímetro a los planes. Antes de que comenzaran las fiestas había previsto gastar 200 euros, pero finalmente han sido 260. "Estos esfuerzos merecen la pena. Prefiero darles a los míos estas pequeñas cosas que les gustan, sacrificándome un poco yo", comenta Carmen. Esas pequeñas cosas de las que habla son los gastos extra que ha tenido y que han ido, fundamentalmente, a contentar a sus nietos. Unas hamburguesas especiales para el día de Navidad , un bote de Nutella, un poco de jamón... La comida se ha llevado 20 de los 60 euros de más que ha gastado estas Navidades. Los otros 40 se han ido, principalmente, en regalos. Además de los previstos en estas fechas navideñas para su familia más cercana, han coincidido dos cumpleaños a los que le han invitado estos días. Todos los esfuerzos son pocos estos días, aunque haya que estirar los 870 euros mensuales de pensión de Carmen, que pertenece a la ejecutiva de jubilados de UGT Aragón. "A mí también hay cosas que me gustan y me gusta darme algún capricho, pero estoy en la recta final de la vida y prefiero verles felices a ellos y que disfruten", señala en referencia a su hija y a sus nietos. Su Navidad ha sido buena, rodeada de "familia y amigos" y coronada con la visita de dos sobrinos que viven en el extranjero. "Lo hemos disfrutado mucho", concluye.

Andrea Flores: "Me he pasado bastante de lo previsto, así que este año me quedo sin rebajas"

Los encargos de Papá Noel y de los Reyes Magos han incrementado de forma exponencial el presupuesto de Andrea Flores. Esta zaragozana de 23 años pronosticó un gasto total de 210 euros que se han convertido en 335.

​El principal desembolso ha sido en regalos. La suma de todos ha alcanzado 185 euros, muy por encima del tope de 100 que se marcó al principio.

Además, las cenas y comidas navideñas de Flores se han alargado un poco más de lo que pensó y de su monedero ha salido algún euro que no tenía previsto. En su agenda había programados cuatro convites fuera de casa y su presupuesto para cada una de estas celebraciones era de 15 euros. "En las cenas me he excedido 8 euros en total, si añadimos que algún día me fui a tomar algo después", suma esta joven que trabaja media jornada en una academia.

Su gasto en Nochevieja también fue más que el estipulado al comienzo de las fiestas. "Me compré un vestido que estrené el día del cotillón. En la etiqueta marcaba 20 euros. Sin olvidar el taxi de vuelta a mi casa desde Espacio Ebro. En esta ocasión fueron 8 euros", indica la joven.

De esta forma, a ocio ha destinado 36 euros más de su cuenta inicial. Un total de 114 euros, en lugar de 150. No ha sido así, pero ese iba a ser el concepto al que más dinero había pensado dedicar.

Lo que ha cumplido fielmente ha sido su presupuesto para apuestas. Tal y como predijo al inicio de la Navidad, no ha comprado ningún décimo de lotería para el sorteo del Niño. "Me he pasado bastante de lo previsto, así que este año me quedo sin rebajas", reflexiona.