Mallata, refugio y altavoz de la ganadería extensiva

'Mallata’ es un término aragonés que designa un lugar en mitad del campo que sirve de refugio al ganado y a los pastores durante las noches de pastoreo o trashumancia. Desde 2015, es algo más. Mallata es la palabra que utilizó Lucía López para designar su blog, Mallata.com.

"Quería una palabra aragonesa, femenina y que hiciera referencia a la ganadería extensiva y al medio rural al mismo tiempo", afirma esta joven licenciada en veterinaria que tiene otra vocación. "De mayor quiero ser pastora", afirma en la presentación que de ella misma hace en su blog. "Es algo que me planteo a medio o largo plazo ya que la experiencia me dice que es muy difícil instalarse y arrancar una actividad así", lamenta. "Además quiero hacerlo desarrollando un proyecto de integración social que implique a más personas porque todo el mundo, también los pastores, necesitan tener vida fuera de esa actividad", asevera Lucía López.

Una experiencia que ha adquirido gracias a su trabajo, que le permite implicarse y conocer de cerca diversas experiencias, iniciativas y proyectos que se están desarrollando en toda Europa y Latinoamérica. Algo que no es suficiente para esta inquieta técnico de proyectos ya que también dedica su tiempo libre a conocer iniciativas desarrolladas en el medio rural y descubrir curiosidades sobre etnoveterinaria, razas autóctonas, tradiciones pastoriles y otros aspectos de la ganadería extensiva.

Lucía es una ferviente defensora del papel clave de la divulgación para impulsar la ganadería extensiva y los "aspectos positivos" del medio rural. Por ello, es frecuente que participe en charlas o conferencias, además de colaborar de manera esporádica en algunos medios de comunicación.

Su blog pre#tende ser un espacio de reivindicación del papel de la mujer en el medio rural. "A veces vas a dar charlas y en el público solo hay hombres. Esto me hace plantearme que muchas veces la mujer rural no se da a conocer porque no se ver reflejada". Por ello, quiere dar un paso más. Ha lanzado un nuevo proyecto: la revista Mallata, una publicación digital en la que "quiero que solo participen mujeres que cuenten sus experiencias, entrevistar a mujeres relevantes del sector… Es fundamental mostrar ejemplos reales para que otras mujeres se animen a dar a conocer sus iniciativas o su labor". El segundo número estará disponible a partir del próximo enero.

Así, lo que pretendía ser "una simple carta de presentación" de sí misma, ha llegado "más lejos de lo que me hubiera imaginado. Pero es algo muy gratificante. Me atrevo a decir que es una de las mejores cosas que he hecho nunca", afirma con rotundidad.