El cierzo barre hoy la niebla y subirá la temperatura para las cabalgatas

La entrada de un frente frío con cierzo va a empezar hoy por la tarde a disipar la niebla que desde hace unos días cubre el cielo en varios puntos de Aragón, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esto, paradójicamente, provocará una subida de las temperaturas, que estos últimos días habían alcanzado niveles bajo cero en la Comunidad.

"Lo normal ante un frente de estas características sería que bajaran, pero al meterse un poco de cierzo y disipar la niebla tendrá el efecto contrario", recalcó Rafael Requena, delegado territorial de la Aemet. Por ejemplo, en Zaragoza se va a pasar de máximas que estos días no superaban los 3 grados a alcanzar los 8 o 10. "Es un frente no muy activo que no va a traer precipitaciones", señaló Requena, al tiempo que añadió que el cierzo hará su aparición en Aragón entre las 16.00 y las 18.00 de hoy. "Entrará tarde, por lo que hasta el amanecer de mañana no volveremos a ver por fin el sol tras varios días sin hacerlo", precisó el delegado territorial.

A pesar de ello, no quiso lanzar las campanas al vuelo y aclaró que esta desaparición de la niebla solo se prolongará durante el fin de semana y volverá a aparecer durante la madrugada de Reyes. "Volverá a haber campos de niebla y la situación anticiclónica retornará seguro, aunque para las cabalgatas no habrá niebla en principio", afirmó Requena.

Se pondrá así fin de manera momentánea a unos días marcados por un anticiclón "muy potente". Requena explicó que este fenómeno genera una "estabilidad atmosférica", lo que unido al enfriamiento nocturno provoca que se condense el vapor del agua y se forme la característica niebla. Por ello, afecta fundamentalmente a las zonas de ríos, y el Valle del Ebro ha sido uno de los que ha notado sus consecuencias.

Sin embargo, el anticiclón también provoca que las zonas altas de montañas presenten temperaturas relativamente altas para en estas fechas invernales, como recordaron ayer desde la Agencia Estatal. De esta manera se explica también que Teruel, situada a más de 900 metros sobre el nivel del mar, tuviera ayer una máxima durante el día de 16 grados, muy por encima de las del resto de la Comunidad.