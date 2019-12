Un murciélago muerde en un dedo a un hombre de 81 años en la zona de Alcañiz

Un hombre de 81 años, vecino de la zona del sector sanitario de Alcañiz, ha sufrido la moderdura de un murciélago en uno de sus dedos y, como consecuencia de este, los servicios sanitarios tuvieron que administrarle las pertinentes vacunas antirrábicas habituales en un incidente de estas características. El paciente, según han confirmado fuentes de Sanidad del Gobierno aragonés, se encuentra bien.

El caso ha sido dado a conocer este jueves en el boletín epidemiológico que semanalmente publica Salud Pública del Gobierno de Aragón. En el mismo también se informa de que a esta persona se le administró gammaglobulina, que es un conjunto de proteínas presentes en la sangre que contienen elevadas concentraciones de anticuerpos para reforzar el sistema inmunitario de una persona.

De momento no se sabe si el murciélago era portador de la rabia. Una muestra encefálica del animal se analizó en el laboratorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, pero al no ser concluyentes los resultados se envió también al laboratorio de Majadahonda (Madrid). Fuentes de Sanidad han señalado que están esperando las conclusiones pero que "todo parece indicar que no será positivo".

34 afectados por gastroenteritis aguda en Teruel

Por otra parte, el boletín epidemiológico informa también de un bote de gastroenteritis aguda en una residencia de mayores en la provincia de Teruel, con 121 expuestos y 34 afectados por el momento. Este brote "aún no se puede dar el brote por cerrado", precisa el boletín, por lo que pueden haber más pacientes, ya que este documento se publica a semana vencida. Se están tomando las medidas de control oportunas y continúa la investigación.

Además, se detectaron dos casos de enfermedad meningocócica en Zaragoza en dos hombres de 61 y 71 años, sin vínculo epidemiológico entre ellos. En ambos se ha indicado quimioprofilaxis a los contactos estrechos. Por último, está pendiente de serogrupar un caso de sepsis meningocócica en un hombre de 60 años perteneciente al sector de Teruel. Este enfermó en Madrid, donde fue hospitalizado. Desde allí se recomendó quimioprofilaxis a sus contactos estrechos.