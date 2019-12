Los municipios sin Policía Local podrán instalar cámaras para reforzar su seguridad

Los municipios aragoneses sin Policía Local podrán instalar cámaras de videovigilancia para reforzar su seguridad. La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, anunció ayer durante la conmemoración del aniversario de la Constitución que este proyecto piloto, pionero en España, abarcará las tres provincias. Los primeros en tener las suyas serán Los Fayos y Ricla, donde ya se ha aprobado la solicitud.

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha trabajado durante el último año junto al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Fiscal Superior de la Comunidad y la Abogacía del Estado, entre otros, para crear un nuevo marco jurídico que dé cabida a estas solicitudes, hasta ahora limitadas a aquellas localidades que, por su volumen de población, sí disponen de Policía Local. Es el caso, por ejemplo, de Ejea de los Caballeros, donde una de las cámaras de seguridad instaladas en el casco urbano delató hace un año a un pirómano que prendió fuego a una vivienda ubicada en pleno centro.

Recientemente se anunció que otros municipios como Épila contarán próximamente con Policía Local tras las quejas vecinales a raíz de los robos y episodios violentos vividos hace alrededor de un año en la localidad.

La compra e instalación de las nuevas cámaras, explicó Sánchez, "correrá a cargo de los ayuntamientos", por lo que no habrá aportación por parte del Ejecutivo central. La iniciativa está pensada especialmente para los municipios más pequeños y dispersos y surge a raíz de las inquietudes manifestadas por varios alcaldes.

La intención es que se amplíe "poco a poco", y que sean los propios consistorios los que se dirijan a la Delegación para iniciar los trámites. "Hay alcaldes que creen que estas herramientas permitirán a sus vecinos tener mayores garantías", expuso.

En Ricla, donde ya cuentan con el visto bueno de la comisión de garantías de videovigilancia, prevén comprar e instalar las suyas este mismo mes. Leticia Marín, teniente de alcalde de la localidad, confirmó que únicamente falta por aclarar qué tipo de cámara se colocará en cada uno de los nueve puntos que se vigilarán. Esto hace que, por el momento, no se pueda cuantificar la inversión.

Tenerlas permitirá controlar el tráfico prevenir daños al patrimonio monumental y reducir el vandalismo. "Al no tener Policía Local, queríamos tener un poco más controladas ciertas zonas", dijo.

En Los Fayos también llevaban "meses" trabajando a este respecto.Esta localidad, de en torno a 140 habitantes, instalará cinco cámaras en sus entradas y salidas tras varios robos en domicilios particulares y en bienes municipales. Su alcaldesa, Rocío Berrozpe, aseguró que los vecinos, que conocieron ayer la noticia, están "encantados". "Me satisface que su esfuerzo y la implicación del Ayuntamiento hayan hecho posible que Los Fayos sea un pueblo pionero", destacó. Planteó, no obstante, la necesidad de que las administraciones costeen al menos parte de los equipos, que en este caso tendrán un coste de 19.000 euros.

Sánchez confirmó que la Delegación analizará individualmente cada solicitud a fin de garantizar que la ley de protección de datos no se incumple en ningún momento. "Las imágenes se irán almacenando y se destruirán automáticamente cada mes. No habrá nadie visionándolas las 24 horas. Solamente en caso de que se haya cometido un delito se permitirá su visionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", adelantó.

Las cámaras no enfocarán en ningún momento a las viviendas particulares, sino que estarám dirigidas a las calles. La autorización y custodia de las imágenes corresponderán al subdelegado del Gobierno de cada provincia.

"Satisfacción" por la medida

La delegación no tiene, por el momento, una estimación de cuántos municipios se sumarán a la iniciativa, ya que las primeras autorizaciones –las de Ricla y Los Fayos– se han aprobado esta misma semana. "Habrá ayuntamientos que no lo solicitarán por considerar que no es oportuno o no tener esa necesidad, pero habrá otros que sí que piensen que es importante", razonó Sánchez.

La delegada mostró ayer su "satisfacción" por el resultado de este año de trabajo y recalcó que el medio rural "no solo necesita educación o políticas sociales", sino que sus habitantes "también tienen derecho a estar y sentirse seguros". Las cámaras que se instalen contribuirán al control y la persecución de los delitos en el medio rural.